Un bombero voluntario de Pennsylvania es acusado de provocar intencionalmente tres incendios

Un bombero voluntario del condado de Montgomery provocó intencionalmente tres incendios en 30 horas, incluyendo uno cerca de la casa de su antiguo jefe, quien lo despidió, y luego acudió al lugar de dos de los incendios con su compañía de bomberos, según informaron los investigadores.

Justin Sholly, de 29 años y residente de Souderton, Pennsylvania, está acusado de incendio provocado, quema o explosión imprudente, allanamiento de morada, poner en peligro la vida de otra persona de forma imprudente y otros delitos relacionados.

La investigación comenzó el 29 de mayo a las 12:25 a.m., cuando la Compañía de Bomberos Voluntarios Perseverance acudió a la intersección de las carreteras Forman y Schoolhouse en el municipio de Franconia, donde se había prendido fuego a una pila de leña cerca de la carretera, según informó NBC.

Más tarde esa misma mañana, a las 4:17 a. m., los bomberos respondieron a un incendio en un garaje y granero independiente en la intersección de las calles Lumber y Wile, a unos 15 metros de dos viviendas en el número 100 de la calle West Chestnut en Souderton. La policía informó que diez personas se encontraban dentro de las dos viviendas en el momento del incendio.

A la mañana siguiente, el 30 de mayo a las 4:31 a. m., los bomberos respondieron a un aviso de incendio en una estructura de grandes dimensiones en la zona de Harleysville Pike y Schoolhouse Road, en el municipio de Franconia. Al llegar, encontraron un granero, tres vehículos, un cobertizo, una letrina y una glorieta en llamas. Los incendios se produjeron cerca de una vivienda en el número 800 de Harleysville Pike, donde se encontraban ocho personas.

Los investigadores, incluido el jefe de bomberos de la Policía Estatal de Pensilvania, determinaron que los tres incidentes estaban relacionados y que todos los incendios fueron provocados intencionalmente.

Posteriormente, los investigadores analizaron las bases de datos de lectores automáticos de matrículas en la zona de los tres incendios. Observaron un Ford Edge negro de 2015 que circulaba cerca de todos los lugares de los incendios entre la noche del 28 de mayo y la mañana del 30 de mayo, según la denuncia penal.

Los investigadores identificaron a Justin Sholly, bombero voluntario de la Compañía de Bomberos Perseverance, como el propietario del vehículo.

También obtuvieron un video de vigilancia que muestra a Sholly conduciendo su Ford Edge hacia el estacionamiento de la Compañía de Bomberos Perseverance el 30 de mayo, alrededor de las 4:25 a. m., pocos minutos antes de que los bomberos respondieran a los incendios en el municipio de Franconia, según la denuncia penal.

Al llegar a la casa de Sholly en Penn Avenue, Souderton, para interrogarlo el 31 de mayo, los investigadores vieron el Ford Edge 2015 estacionado cerca, según la denuncia penal. También encontraron un iniciador de fuego en el maletero, leña detrás del asiento del conductor y un encendedor en el asiento del pasajero delantero.

Durante un interrogatorio con los detectives, Sholly supuestamente admitió haber provocado los tres incendios. Según la denuncia penal, Sholly también afirmó que su antiguo jefe, quien lo despidió en 2025, vivía en el número 100 de West Chestnut Street en Souderton, cerca del segundo incendio que él mismo provocó.

Sholly fue arrestado ese mismo día y llevado a la comisaría de la Policía Estatal de Pensilvania en Skippack. Actualmente se encuentra detenido en la prisión del condado de Montgomery por no poder pagar la fianza. Su audiencia preliminar está programada para el 10 de junio de 2026.

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