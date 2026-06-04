María Montserrat Alvarado, la mexicana que el Papa nombró como jefa de comunicación y se convertirá en la primera mujer laica en dirigir un “ministerio” del Vaticano

Un nuevo techo de cristal para las mujeres y los laicos se ha roto dentro del Vaticano.

El papa León XIV ha designado a la mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, lo que la convertirá en la primera mujer no religiosa en ocupar un cargo equivalente al de ministra dentro de la estructura administrativa de la Iglesia católica.

Alvarado asumirá el puesto el 1 de noviembre y reemplazará al periodista italiano Paolo Ruffini, nombrado en 2018 por el fallecido papa Francisco como el primer prefecto laico de la Curia Romana, según recordó Vatican News.

“Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa”, escribió la comunicadora.

La designación de Alvarado llega menos de dos meses después de que el pontífice estadounidense nombrara a la religiosa Nina Benedikta Krapić como subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en sustitución de la laica brasileña Cristiane Murray, quien ocupó este cargo desde mediados de 2019.

Estos movimientos parecen confirmar la importancia que León XIV da a la comunicación y que mantendrá la línea marcada por su predecesor, quien durante sus 13 años de pontificado impulsó la presencia de laicos y mujeres en altos cargos del Vaticano, en cumplimiento de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium.

Apenas unas semanas antes de su fallecimiento, el Papa argentino designó a dos religiosas en puestos claves en la administración vaticana. La primera fue Raffaella Petrini, nombrada gobernadora de la Ciudad del Vaticano. La segunda fue Simona Brambilla, nombrada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el organismo encargado de supervisar a las órdenes y congregaciones religiosas católicas.

El nombramiento de Alvarado se anunció a pocos días de que León XIV viaje a España, la primera visita de un jefe de la Iglesia católica a ese país en tres lustros.

AFP via Getty Images: El Papa León XIV ha calificado a las libertades de expresión y prensa como un “precioso don”.

La elegida

Nacida en Ciudad de México en 1986, Alvarado reside en Estados Unidos, donde estudió en Florida International University y en la George Washington University.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN, la cadena católica fundada en 1981 por la fallecida monja conocida como Madre Angélica, que comenzó transmitiendo desde un garaje en Alabama y afirma llegar hoy a más de 400 millones de espectadores en todo el mundo.

“Es una gran noticia para la Iglesia y para el mundo de la comunicación”, afirmó a BBC Mundo la española Paloma García Ovejero, quien en 2016 se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como portavoz del Vaticano.

“Montse tiene un talento fenomenal para liderar equipos y, sobre todo, para contagiar entusiasmo y ganas de hacer bien las cosas”, declaró a BBC Mundo la actual jefa de prensa internacional de la organización Mary’s Meals.

En similares términos se pronunció la profesora Kim Daniels, directora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública de la Universidad de Georgetown (EE.UU.).

“Montse es una líder, una gerente con amplia experiencia y con un vasto conocimiento global, lo que será muy útil para la Iglesia”, agregó la catedrática estadounidense.

“He liderado una operación global de una organización de noticias multifacética, supervisando contenidos en múltiples plataformas y en siete idiomas”, se lee en el perfil de Alvarado de la red social LinkedIn.

En el aparato comunicacional vaticano también han saludado la elección.

“Estamos ilusionados por las nuevas perspectivas en la comunicación”, aseguró a BBC Mundo un sacerdote que trabaja en la Radio Vaticana y quien pidió no revelar su identidad.

Sygma via Getty Images: Alvarado es una de las directivas de EWTN, una estación fundada por una monja llamada la Madre Angélica en la década de 1980 en EE.UU.

Antes de llegar a EWTN, la mexicana fue directora ejecutiva del Becket Fund for Religious Liberty, una firma de abogados con sede en Washington especializada en casos de libertad religiosa.

En un artículo publicado en 2017 por el diario estadounidense The Wall Street Journal, la comunicadora Alvarado se describió a sí misma como “una defensora de todas las religiones”.

Asimismo, medios católicos como el National Catholic Reporter, de EE.UU., han reportado que Alvarado participa activamente en organizaciones como el Patients’ Rights Action Fund —que defiende a ancianos vulnerables en lugares donde el suicidio asistido es legal—, el Acton Institute, de orientación libertaria, y el Benedictine College, una institución católica conservadora en Kansas. Estos vínculos han llevado a algunos medios a calificarla de “ultraconservadora”.

Sin embargo, expertos en temas comunicacionales y de la Iglesia que han seguido su trayectoria niegan este calificativo.

“Montse es la persona ha estado enfocada a apoyar las prioridades de Francisco, primero; y de León XIV, ahora”, aseguró Daniels.

“Es creyente, fiel a la Iglesia y al Papa, como el 99% de los católicos”. Con estas palabras la describió un exfuncionario del Vaticano.

“Ser creyente y defender sus creencias es suficiente para que algunos te tachen de ultra”, apuntó una comunicadora de EWTN.

Mondadori Portfolio via Getty Images: La hermana Raffaella Petrini es, desde hace unos años, la gobernadora de la Ciudad del Vaticano.

Una sorpresa

La designación de Alvarado sorprendió a más de uno dentro y fuera del Vaticano. ¿La razón? Las tensiones que en un momento mantuvo Francisco con EWTN.

En 2021, el Papa argentino se quejó de la cobertura del medio.

“Hay una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa sin ningún problema”, declaró en una reunión con sacerdotes jesuitas en Eslovaquia.

“Puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos, porque soy un pecador, pero la Iglesia no se merece esto: es obra del diablo”, agregó el fallecido pontífice.

Aunque Jorge Bergoglio no mencionó expresamente a EWTN, la cadena se dio por aludida en su momento.

“Nuestra fidelidad al Papa Francisco está demostrada en el hecho de que todos los canales de la red EWTN han transmitido en directo todos los eventos importantes del pontificado de Francisco, de forma que sus mensajes lleguen directamente”, declaró el entonces presidente de la televisora, Michael Warsaw, según recogió la agencia Zenit.

Sin embargo, excolaboradores de Bergoglio aseguraron a BBC Mundo que estas tensiones fueron superadas en buena parte una vez que Alvarado asumió las riendas del medio.

“EWTN tuvo unos años de deriva extremista, pero fue más por algunos comunicadores contrarios a Francisco, pero Alvarado logró reconducir eso”, agregó unos de los consultados.

Alvarado se suma al grupo de más de una docena de mujeres que, en la última década, han sido designadas para puestos de relevancia administrativa en el Vaticano. Sin embargo, su nombramiento destaca por encima del resto. ¿La razón? “El Dicasterio para la Comunicación es uno de los organismos más grandes del Vaticano”, señaló Daniels.

Al despacho creado en 2015 por Francisco están adscritos Vatican News, la Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media (servicios de foto, audio y video), la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial, la imprenta y la Filmoteca Vaticana.

La elección también expone la importancia que el Papa León XIV da al tema comunicacional. En uno de sus primeros discursos, tras su elección en mayo de 2025, calificó a las libertades de expresión y de prensa como un “precioso don”.

“La posibilidad de difundir opiniones diferentes y ofrecer interpretaciones diversas de los hechos es la base concreta de ese libre intercambio de ideas sin el cual no hay libertad de pensamiento, sino la negación de la dignidad de todo ser humano y de su derecho a pensar”, declaró Robert Prevost en enero pasado.

CIRO FUSCO/POOL/AFP via Getty Images: El Papa Francisco fue quien creó el Discaterio para la Comunicación, es un organismo que abarca medios audiovisuales, pero también una filmoteca e imprentas.

Igualdad, todavía lejana

Más allá de las designaciones de Alvarado y de Krapić, junto con el aumento de mujeres que trabajan en el Vaticano —del 19% al 24% en los últimos 13 años, según los datos oficiales más recientes—, León XIV ya ha anunciado que no modificará la postura de la Iglesia sobre el delicado tema de la ordenación de mujeres.

“Es cierto que las mujeres hacen una contribución significativa a la vida de la Iglesia, pero esto no justifica que deban ser ordenadas como sacerdotes”, declaró hace unos meses.

El Papa ha fundamentado su postura no solo en razones teológicas y dogmáticas, sino también en consideraciones prácticas.

“La realidad es que, culturalmente, no todos los países están en el mismo lugar que Europa o EE.UU. Y no podemos asumir que, al nombrar a una mujer aquí o allá para esto o aquello, será respetada, porque existen fuertes diferencias culturales que generan problemas”, señaló.

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