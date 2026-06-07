Corea del Norte reafirma que su estatus nuclear es “irreversible”

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, reafirmó el domingo el estatus nuclear del hermético país como “irreversible” y una “realidad innegable”, un día antes de la primera visita en siete años del presidente chino Xi Jinping.

“La estrategia de fortalecer incesantemente la disuasión nuclear defensiva proclamada por el jefe de Estado es irreversible” y el estatus nuclear de Corea del Norte es “absoluto” y una “realidad innegable”, afirmó Kim Yo-jong en un comunicado, publicado por la agencia estatal de noticias KCNA.

La hermana del mandatario norcoreano calificó de “información falsa” el anuncio de la Casa Blanca de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, y Xi confirmaron su “meta compartida” de desnuclearizar Pyongyang durante el viaje del republicano a Pekín el mes pasado.

Las declaraciones llegan un día antes de que Xi viaje a Corea del Norte, su aliado histórico, un viaje visto como un intento de Pekín de preservar su influencia en plena aproximación norcoreana a Rusia.

China se ha opuesto tradicionalmente al programa nuclear norcoreano y ha respaldado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang, pero en los últimos años ha rebajado el peso público de esa discrepancia en favor de la estabilidad regional y de la coordinación política con Kim.

Esta misma semana, Kim visitó una planta nuclear recién estrenada, donde afirmó que la capacidad de producción de material nuclear apto para armas “se ha duplicado con creces” en el último lustro, y citó como prioridad “reforzar” las fuerzas nucleares “a un ritmo exponencial”.