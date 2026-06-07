Israel bombardea durante la nueva tregua suburbios del sur de Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo en un comunicado, que sus fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo chií Hezbolá, siendo el primer ataque contra la capital libanesa desde el acuerdo de un nuevo alto el fuego pactado en Washington el jueves pasado.

“De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, recogió el comunicado de la oficina del mandatario. (efe, Reuters)

El ejército israelí también informó este domingo que había interceptado dos proyectiles disparados desde Líbano hacia su territorio, pese al acuerdo de alto el fuego anunciado esta semana para poner fin a las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

Después que sonaran sirenas de alerta en dos localidades del norte de Israel, “dos proyectiles que cruzaron la frontera desde el Líbano hacia territorio israelí fueron interceptados”, indicó un comunicado del ejército. (afp, Reugters)

Mueren dos soldados israelíes que combatían en el sur del Líbano

El Ejército israelí anunció la noche la muerte de dos soldados que combatían en el sur del Líbano pese al alto el fuego acordado entre el Gobierno de Benjamin Netanyahuy la milicia libanesa Hezbolá a principios de semana.

Los dos soldados, Shahar Gamla y Ohad Yaari, murieron en incidentes separados, confirmó el Ejército israelí. El primero, subcomandante de compañía de 23 años en la Unidad Egoz de la Brigada de Comandos, sucumbió a las heridas después de haber sido “gravemente herido” el jueves en territorio libanés por el “impacto de un objetivo aéreo sospechoso”.

El segundo, soldado de 21 años del Batallón Shaked de la Brigada Givati, murió en un incidente sobre el que el Ejército abrió una investigación. Ambos “lucharon con heroísmo supremo para proteger a las comunidades del norte y a los ciudadanos de Israel, y su sacrificio y valentía quedarán grabados para siempre en nuestros corazones”, expresó en un comunicado el primer ministro israelí.