Lucha Zapoteca conmemora el primer aniversario de las redadas de ICE que cambiaron sus vidas

El verano pasado, en el centro de Los Ángeles, agentes federales llevaron a cabo una redada migratoria masiva que desató protestas en todo el condado. Lo que comenzó en un solo almacén se convirtió rápidamente en una ola de operativos y de temor por toda la ciudad.

Y este sábado por la mañana , trabajadores y miembros de la comunidad regresaron a Ambiance Apparel para conmemorar el primer aniversario de la redada que resultó en la detención de más de una docena de trabajadores indígenas zapotecos.

“Estamos aquí el día de hoy, juntos a nuestros familiares; sabemos que no fue fácil: tuvieron que luchar contra su propio miedo para ser nuestras voces acá afuera”, dijo Lázaro, uno de los trabajadores que fue impactado ese día y quien ahora forma parte de Lucha Zapoteca. “Yo y otros fuimos separados de nuestras familias, ese día fue un día como cualquier otro hasta que se convirtió en una pesadilla dolorosa para todos”.

El grupo Lucha Zapoteca se formó en los días posteriores a la redada, cuando los trabajadores y sus familias luchaban por la liberación de 40 personas detenidas, de las cuales 14 eran de ascendencia zapoteca. El grupo recaudó más de 300,000 dólares, obtuvo representación legal y ayudó a liberar a 11 personas recluidas en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, entre ellas Lázaro.

El sábado, Lázaro, sus compañeros de trabajo y sus hijos estaban rodeados de regalias zapotecas y protegidos por su comunidad. Voluntarios hacían guardia en las calles a su alrededor mientras se llevaba a cabo la rueda de prensa. Aun así, la ansiedad por la posibilidad de una redada seguía presente.

11 de los 14 hombres que fueron arrestados por ICE y luego liberados posan para una foto con sus familiares. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

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Lázaro, uno de los trabajadores que fue arrestado ese día y que ahora forma parte de Lucha Zapoteca. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Hubo un momento en el que uno de los voluntarios pulsó accidentalmente el botón de la sirena del megáfono que llevaba y los organizadores y los trabajadores detenidos anteriormente se detuvieron por unos segundos, mirando a ambos lados con gesto de alerta.

“Nuestra lucha aún no ha terminado”, dijo Lázaro. “El hecho de que nos hayan liberado del centro de detención no significa que seamos libres. Seguimos enfrentándonos a muchos retos y restricciones. Seguimos luchando por sobrevivir y nuestras familias siguen lidiando con el trauma de la separación”.

Según los organizadores, algunas de las personas detenidas han sido deportadas, otras siguen inmersas en largos procedimientos migratorios y muchas familias siguen lidiando con las secuelas económicas y emocionales derivadas de lo ocurrido aquel 6 de junio de 2025.

Yurien, la hija de Mario, un trabajador de Ambiance Apparel que también fue detenido el último junio, describió con detalle lo que sintió al ver a su padre encadenado durante la redada. Relato cómo su hermano pequeño, con discapacidad, pasó meses preguntando por su padre, sin entender por qué ya no estaba en casa.

“Nosotros sentimos la ausencia de mi padre profundamente; al mismo tiempo, ver a mi padre ser detenido mientras nosotros no podíamos hacer nada fue una de las experiencias más traumáticas de nuestras vidas”, dijo Yurien. “El impacto emocional y mental de aquel día quedó en nuestra familia incluso después de su liberación”.

La hija de otro de los hombres detenidos prefiere no revelar su nombre por motivos de seguridad, ya que el caso de su padre sigue en pie. Como Yurien, ella también estuvo presente cuando llevaron a su padre, dijo que cuando la alertaron sobre la redada, ella estaba en el trabajo y dejó todo para intentar ayudar a su papá.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

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“Hoy me siento muy feliz y afortunada de tenerlo de vuelta, porque hubo momentos en los que nos llamaba para decirnos que se estaba poniendo enfermo, pero no le atendían y nos preocupaba mucho”, dijo la muchacha. “Aunque ahora lo tenemos con nosotros, nos hemos vuelto muy conscientes de lo que nos rodea, y él no quiere salir a ningún lado; hay días en los que se queda sentado en su habitación, desconectado de todo”.

Las redadas federales de la administración Trump no han cesado desde el verano pasado y continúan afectando a las comunidades inmigrantes y a las fuerzas laborales de Los Ángeles y otras zonas, dejando familias separadas y comunidades que viven en un temor constante. Lázaro dijo que, aunque están libres, muchos trabajadores y familias, como él y sus companeros, enfrentan ahora dificultades económicas y obstáculos legales.

Por eso, al lado de organizadores del Centro Jurídico en Defensa de los Inmigrantes (IMMDEF) y de la Red de California para la Justicia de los Trabajadores Inmigrantes (CNIWJ) están pidiéndole a las autoridades estatales la creación de un nuevo fondo estatal de ayuda de emergencia destinado a apoyar a las personas afectadas por las redadas migratorias.

“Estamos aquí, frente en alto, pidiéndole al gobernador de California que apoye a nuestras comunidades, que siguen siendo atacadas por esta administración racista”, dijo Lázaro. “¡Viva lucha zapoteca!” ¡Viva lucha zapoteca!”

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

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La rueda de prensa celebrada frente a Ambiance Apparel es uno de los muchos eventos que tuvieron lugar este fin de semana, en los que la comunidad se reunió para recordar a las personas afectadas y celebrar la movilización que surgió de un momento tan caótico que aún sigue. La artista Snow the Product organizó una carne asada masiva en Grand Park, de acceso gratuito para el público, en la que hubo música, una piñata gigante y puestos de diversas organizaciones.

Por su parte, en el Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, se reunieron más de 100 manifestantes, como suelen hacerlo para protestar pacíficamente afuera del edificio. Aparte de una interacción captada en redes sociales, se ve el momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detuvo a una persona y roció a la multitud con gas pimienta.

Y CHIRLA también llevo a cabo un evento llamado “Los Ángeles, Más Fuertes Que Ayer”, en el que los familiares impactados dieron sus testimonios y todos pudieron reflexionar sobre el año que pasaron como comunidad.

“Un año después de la cruel oleada migratoria que sacudió a todos los angelinos, nuestro mensaje es claro: el miedo no nos venció, la crueldad no nos dividió y la militarización no nos silenció”, afirmó Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Recordamos, resistimos y renovamos nuestro compromiso con la lucha por la justicia, la dignidad y la humanidad de cada angelino”.

Afuera de Ambiance Apparel, la comunidad zapoteca continuaba celebrando: la rueda de prensa terminó con un baile, música tradicional en vivo y fotos con los 11 hombres liberados, junto a sus familias. Lucha Zapoteca afirmó que seguirán apoyando a las personas que aún están detenidas hasta poder liberarlas.

“Nuestra resistencia no empezó con esta redada, y no va a terminar aquí”, dijo Lázaro. “Nos mantenemos firmes. Queremos poner fin a todas las detenciones y deportaciones. Queremos que liberen a todos los detenidos y que garanticen que ninguna otra familia tenga que soportar el dolor que la nuestra ha vivido”.