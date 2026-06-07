Perú realiza elecciones para elegir a su nuevo presidente

La apertura de urnas en Perú, que da inicio oficial al proceso de votación presidencial comenzó poco después de las 07:00 de la mañana, hora local, y concluirá diez horas después para recibir a unos 27 millones de electores que elegirán presidente entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, para un mandato de cinco años.

Esta elección determinará quién será el noveno presidente de Perú en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Retraso en la entrega de material electoral

Al igual que en la última elección, la falta de material electoral para desarrollar la votación de la segunda vuelta se volvió a reportarse en algunas mesas al inicio de la jornada, pese a que minutos antes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, había afirmado que el material estaba listo en todos los lugares.

Media hora después del inicio del horario de votación de este domingo, todavía había mesas cuyos miembros señalaban no disponer de los elementos necesarios para poder recibir a los electores, si bien aparentemente en un número menor en comparación a la primera vuelta del 12 de abril, cuando esta situación se produjo a mayor escala en Lima.

En algunos colegios, las listas de electores y papeletas de votación llegaron minutos antes del comienzo de la jornada de votación, lo que retrasó la instalación de las mesas pese a que sus miembros estaban preparados a la hora convenida, según indicaron funcionarios electorales a medios nacionales.