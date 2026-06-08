Guardaparques del Parque Nacional Denali muere tras caer en una grieta durante una patrulla de montañismo

Una guardaparques estacional del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) murió el jueves tras sufrir una caída en una grieta mientras realizaba labores de patrullaje en el monte Denali, la montaña más alta de Norteamérica y una de las más exigentes para los alpinistas.

La víctima fue identificada como Robin Pendery, residente de Enumclaw, en el estado de Washington, informó el NPS en un comunicado oficial.

De acuerdo con las autoridades, Pendery participaba en una patrulla de montañismo cerca del campamento ubicado a 14,000 pies de altitud (unos 4.267 metros) cuando cayó en una grieta alrededor de las 2:00 pm, hora local.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que la guardaparques colaboraba en las operaciones del campamento de 14,200 pies junto a otro integrante del cuerpo de rescate y seguridad de montaña.

Tras el accidente, equipos del parque iniciaron de inmediato una operación de rescate. Sin embargo, Pendery no sobrevivió a la caída.

Las autoridades señalaron que las circunstancias exactas del incidente continúan bajo investigación.

“Estamos devastados por la pérdida de un miembro de nuestra familia de Denali”, expresó la superintendente del Parque Nacional Denali y Reserva, Brooke Merrell. “Nuestros guardaparques de montañismo dedican sus esfuerzos a servir a los visitantes y ayudar a otros en uno de los entornos más desafiantes del mundo. Hoy lloramos la pérdida de una valiosa colega, amiga y compañera de equipo”.

Pendery trabajaba como guardaparques estacional especializada en montañismo desde 2024. Entre sus funciones se encontraban la respuesta a emergencias, la seguridad de los escaladores y las operaciones de rescate en alta montaña.

Segunda tragedia en menos de dos semanas

La muerte de Pendery ocurre apenas una semana después de otro accidente fatal registrado en el Denali.

En ese caso, tres montañistas de Letonia murieron tras precipitarse en las cercanías de Denali Pass, una de las zonas más peligrosas de la montaña. Las víctimas fueron identificadas como Inese Puceka, Vija Olte y Renars Kunigs-Salaks.

Un cuarto integrante de la expedición sobrevivió con heridas graves y tuvo que ser evacuado mediante una compleja operación aérea con helicóptero desde una altitud cercana a los 17.200 pies, debido a las difíciles condiciones meteorológicas y del terreno.

Una de las montañas más peligrosas de Norteamérica

Con una altura de 20,310 pies (6.190 metros) sobre el nivel del mar, el Denali —también conocido históricamente como monte McKinley— es considerado uno de los desafíos más exigentes para los alpinistas en Norteamérica.

Cada año, entre 1,000 y 1,200 personas intentan alcanzar la cumbre, principalmente durante la temporada de ascensos de mayo y junio. No obstante, menos de la mitad de los expedicionarios que lo intentaron el año pasado lograron completar la ascensión con éxito.

Según datos históricos del parque, más de 130 personas han perdido la vida en la montaña desde que existen registros de actividades de escalada en la zona.

Sigue leyendo:

–Dos muertos y un herido en accidente de avioneta en Alaska

–Rescatan a tres personas de un lago helado tras accidente aéreo en Alaska

–F-35 se estrella en la Base Aérea Eielson en Alaska