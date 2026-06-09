Camión cargado de fuegos artificiales explota en una autopista de Tennessee y provoca el cierre de la vía

Un camión cargado con fuegos artificiales se incendió y explotó el sábado por la noche en la autopista Interestatal 75 (I-75), en el condado de Hamilton, Tennessee, generando una serie de detonaciones que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la carretera.

El incidente ocurrió en dirección norte de la autopista, cuando una camioneta blanca que remolcaba un tráiler comenzó a emitir humo mientras circulaba por la vía. Por razones que aún no han sido precisadas, el remolque terminó incendiándose y las llamas alcanzaron la carga de material pirotécnico, de acuerdo con WKRN

Explosiones visibles desde varios puntos

Equipos del Departamento de Bomberos de Chattanooga y del Tri-Community Volunteer Fire Department acudieron al lugar para controlar la emergencia, mientras otras agencias desviaban el tráfico y establecían un perímetro de seguridad ante el riesgo de nuevas explosiones.

El residente local Cameron Parker se acercó a una pasarela sobre la autopista tras escuchar una serie de fuertes detonaciones. Desde allí grabó un video que muestra decenas de fuegos artificiales explotando simultáneamente sobre la carretera, mientras columnas de humo se elevaban desde el remolque.

“¿Qué está pasando?”, preguntó Parker al inicio de la grabación.

Más tarde, mientras observaba el espectáculo accidental junto a otros curiosos, bromeó: “¿Este es el gran final?”.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.

La camioneta sobrevivió al incendio

Fotografías difundidas por los bomberos muestran que el remolque quedó completamente destruido tras el incendio. Sin embargo, la camioneta que lo remolcaba resultó sorprendentemente poco afectada.

Las imágenes evidencian que el vehículo apenas sufrió daños superficiales y algunas marcas de quemaduras, pese a la magnitud de las explosiones.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos durante el incidente.

El cierre de la I-75 se prolongó durante más de tres horas mientras los equipos de emergencia extinguían los focos de incendio y aseguraban la zona. El tránsito comenzó a restablecerse de forma gradual cerca de las 11:00 de la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el incendio inicial que desencadenó la cadena de explosiones. La investigación continúa para determinar las causas exactas del incidente.

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