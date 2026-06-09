El Pentágono etiqueta a Alibaba, BYD y Baidu, como empresas operando para el ejército chino

En su más reciente lista de empresas operando para el ejército chino desde Estados Unidos, el Pentágono agregó a Alibaba, gigante tecnológico y de comercio electrónico; a BYD, fabricante de vehículos eléctricos; y a Baidu, motor de búsqueda en idioma chino más utilizado del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, las firmas señaladas, si bien no son empresas que le pertenecen al estado chino, están subordinadas a los intereses de su ejército, sobre todo al tener presencia en territorio estadounidense, lo cual representa un riesgo para la nación.

Desde 2021, por orden del Congreso, en Estados Unidos se creó un listado de empresas chinas consideradas posibles amenazas al supeditarse a posibles objetivos militares del ejército chino.

Recientemente, a dicho grupo fueron agregadas 15 compañías más, entre ellas las tres mencionadas y de esa manera se llegó a 188, es decir 53 más con respeto a las identificadas hasta el año pasado.

En el caso de Alibaba, al estar ligada al sector tecnológico con una penetración global a través del comercio, se considera que se ajusta plenamente a los intereses militares chinos.

“Es un contribuyente a la fusión militar-civil de la base industrial de defensa china porque está afiliada al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT)”, se detalla en el listado del Pentágono.

Alibaba es considerada por el Pentágono como una compañía que pondría en riesgo la seguridad estadounidense utilizando como pantalla sus actividades ligadas al comercio electrónico. (Crédito: Mahesh Kumar A. / AP) Crédito: Mahesh Kumar A. | AP

Con respecto a BYD y Baidu, se destacan sus vínculos permanentes con la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC) de Beijing y con el MIIT, lo cual también la hace vulnerable de ceder ante cualquier indicación o colaboración que hipotéticamente pudiera solicitarle el gobierno de Beijing.

La manera sobre cómo Washington etiquetó a estas tres compañías y a otras 155 más en los últimos cinco años, propició que la embajada china en Estados Unidos emitiera un comunicado donde acusa a la administración Trump de exagerar en cuanto al manejo que le da al concepto de seguridad nacional.

“Estados Unidos debería cesar sus prácticas erróneas y crear un entorno justo, equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas”, indica parte de la misiva.

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