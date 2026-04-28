El Pentágono solicita al Congreso formalizar el cambio de nombre del Departamento de Defensa

El Pentágono solicitó al Congreso reemplazar de manera formal el nombre del Departamento de Defensa para llamarlo “Departamento de Guerra”, lo cual sostiene costaría $52 millones de dólares, es decir menos de la mitad de lo expuesto al inicio del año.

Bajo el argumento de que no tendrá un “impacto significativo” en la solicitud de presupuesto de defensa del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027, en la propuesta legislativa presentada se contempla que, del monto de dinero señalado, se destinarán cerca de $3.5 millones de dólares al Departamento de Defensa para llevar a cabo la modificación de su nombre.

Con respecto la oficina de Pete Hegseth, secretario de Defensa, y a los Servicios de la Sede en Washington, se les otorgarían otros $3 millones de dólares para implementar los ajustes necesarios; mientras que para las modificaciones en el Estado Mayor Conjunto, los Comandos Combatientes y el Estado Mayor Nacional, se piensa en $400,000 dólares.

Sin embargo, donde más dinero se piensa gastar es en las Agencias de Defensa y a las actividades de campo del departamento, con un monto estimado en $44.6 millones de dólares.

Otro punto en cuestión es que, poner en marcha las actualizaciones planteadas por la administración federal para cambiarle de nombre al Departamento de Defensa, implicaría más de 7,500 ajustes a la ley federal.

Los republicanos insisten en que el nombre del Departamento de Defensa debe reemplazarse lo más pronto posible. (Crédito: Alex Brandon / AP)

“La revisión de la denominación del Departamento sirve como un recordatorio fundamental de la importancia y el respeto que merece nuestra misión principal: luchar y ganar guerras. Sirve como un objetivo estratégico para medir y priorizar todas las actividades”, indica parte de la propuesta de 92 páginas escrita por funcionarios de Defensa.

De acuerdo con un informe dado a conocer en enero por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la medida para devolverle su nombre original a la agencia federal responsable de proporcionar las fuerzas militares necesarias para proteger la seguridad nacional y disuadir conflictos, conlleva más del doble de lo expuesto recientemente.

“Los costos podrían alcanzar $125 millones de dólares si el cambio de nombre se implementara de forma amplia y rápida en todo el departamento.

Un cambio de nombre reglamentario podría costar cientos de millones de dólares, dependiendo de cómo el Congreso y el Departamento de Defensa decidieran implementar el cambio”, indicó en el arranque del año Phillip Swagel, director de la CBO, en una carta de 11 páginas de extensión.

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