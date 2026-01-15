Devolverle su nombre original al Departamento de Defensa costaría hasta $125 millones de dólares

El costo de modificar el nombre del Departamento de Defensa (DOD) y designarlo como Departamento de Guerra le implicaría al gobierno estadounidense un desembolso estimado en al menos $125 millones de dólares.

En septiembre del año, con el objetivo de “proyectarle fuerza y determinación” al Departamento de Defensa, el republicano que gobierna desde la Casa Blanca firmó una orden para renombrarlo bajo la denominación de Departamento de Guerra, el cual llevó desde 1789 hasta 1947.

“El nombre ‘Departamento de Guerra’ transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con ‘Departamento de Defensa’, que solo hace hincapié en las capacidades defensivas.

Creo que es un nombre mucho más apropiado, teniendo en cuenta la situación actual del mundo”, expresó Trump ante la prensa durante una reunión efectuada en el Despacho Oval, donde agregó que su propuesta “transmitía un mensaje de victoria”.

Dicho reajuste fue respaldado por Pete Hegseth, secretario de Defensa, al señalar que Estados Unidos pasaría de una posición defensiva a una de ataque.

“Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensa. Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no políticamente correcto.

Vamos a formar guerreros, no solo defensores”, indicó.

La modificación en el nombre del Departamento de Defensa también implicaría ciertos ajustes a realizar en el Pentágono. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

Sin embargo, el ajuste implicaría modificar emblemas, direcciones de correo electrónico y hasta los uniformes del personal que labora en dicha agencia.

De acuerdo con un informe dado a conocer por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la decisión de la administración encabezada por Trump de devolverle su nombre original a la agencia federal responsable de proporcionar las fuerzas militares necesarias para proteger la seguridad nacional y disuadir conflictos, conlleva una importante asignación de dinero proveniente del presupuesto gubernamental.

A través de una carta de 11 páginas de extensión, Phillip Swagel, director de la CBO, describió las opciones a analizar antes de cumplir con la orden del presidente.

“Los costos ascenderían a al menos unos pocos millones de dólares si el Departamento de Defensa implementara gradualmente una implementación mínima, pero podrían alcanzar los 125 millones de dólares si el cambio de nombre se implementara de forma amplia y rápida en todo el departamento.

Un cambio de nombre reglamentario podría costar cientos de millones de dólares, dependiendo de cómo el Congreso y el Departamento de Defensa decidieran implementar el cambio”, indica parte del documento.

