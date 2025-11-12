Cambio de nombre a Departamento de Guerra propuesto por Trump podría costar hasta $2,000 millones

En septiembre pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer el nombre histórico “Departamento de Guerra” como título secundario del Departamento de Defensa, un nombre estivo vigente durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la directiva del presidente Donald Trump de cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra podría costar hasta $2,000 millones de dólares.

El costo cambio de nombre, que debe ser aprobado por el Congreso, contempla el cambio de miles de letreros, carteles, membretes e insignias, así como cualquier otro artículo en sitios militares estadounidenses en todo el mundo que incluya el nombre del Departamento de Defensa.

De acuerdo a CBS News, funcionarios del Congreso detallaron el costo potencial, donde tan solo el nuevo membrete y la señalización del departamento podrían costar alrededor de $1,000 millones de dólares.

Uno de los factores que más contribuirían al costo del cambio de nombre sería la reescritura del código digital de todos los sitios web internos y externos del departamento, así como de otro software informático en sistemas clasificados y no clasificados, dijeron los cuatro altos funcionarios del Congreso.

El gobierno podría decidir no realizar todos los cambios en la imagen de marca del Departamento de Defensa, lo que podría reducir los costos, sin embargo, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que aún no se ha fijado un presupuesto final para el cambio de nombre.

“El Departamento de Guerra está implementando con diligencia el cambio de nombre ordenado por el presidente Trump y lo convertirá en permanente”, declaró Parnell.

“Aún no se ha determinado un presupuesto final debido al cierre del gobierno por parte de los demócratas. Este cambio, que honra nuestra orgullosa tradición, es esencial porque refleja la misión principal del Departamento: ganar guerras. Esta siempre ha sido nuestra misión y, si bien anhelamos la paz, nos prepararemos para la guerra”.

Actualmente, el Departamento de Guerra es un título secundario del Departamento de Defensa, no su nombre oficial. Trump no mencionó que un cambio de nombre oficial requiere la aprobación del Congreso, pero afirmó que Departamento de Guerra transmite mejor el mensaje de que Estados Unidos está listo para “luchar para ganar”.

Según la orden ejecutiva emitida del propio mandatario, el nombre “Departamento de Guerra” transmite un mensaje más contundente de preparación y determinación en comparación con “Departamento de Defensa”, que solo destaca las capacidades defensivas.

