Mark Carney confirma apertura del puente Gordie Howe entre Canadá y EE.UU. tras años de controversia

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó este martes que el puente internacional Gordie Howe, una de las obras de infraestructura fronteriza más importantes de América del Norte, abrirá al tráfico a finales de esta semana, poniendo fin a años de retrasos, disputas legales y controversias políticas.

“El puente será abierto a finales de la semana”, declaró Carney durante una comparecencia en Ottawa, donde calificó la inauguración como “buenas noticias” para ambos países.

El mandatario añadió que se trata de “un símbolo, pero también un hecho sobre la cooperación entre nuestros países. Es fenomenal para los canadienses y estadounidenses que cruzan la frontera, así como para el comercio”.

El puente Gordie Howe conecta las ciudades de Windsor, en la provincia canadiense de Ontario, y Detroit, en el estado de Michigan, a través del río Detroit. Con una longitud aproximada de 2.5 kilómetros, seis carriles de circulación y un costo cercano a los $4,700 millones de dólares, la infraestructura está diseñada para fortalecer uno de los corredores comerciales más relevantes del continente.

La controversia adquirió un matiz político este año cuando Donald Trump manifestó públicamente su oposición a la inauguración del puente en medio de las negociaciones comerciales con Canadá.

En una publicación en Truth Social escribió: “No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”.

Además, la familia Moroun, propietaria del puente Ambassador a través de la Detroit International Bridge Company, se opuso durante años a la construcción del puente Gordie Howe mediante demandas judiciales y objeciones regulatorias, argumentando preocupaciones económicas y de viabilidad.

Sin embargo, autoridades canadienses y analistas han sostenido que la principal motivación era proteger el monopolio y los ingresos por peajes del Ambassador, que desde 1929 había sido el único cruce vehicular entre Windsor y Detroit.

Se estima que el nuevo puente absorberá una parte importante de ese tráfico, reduciendo significativamente la participación del Ambassador en uno de los corredores comerciales más importantes de América del Norte.

Sigue leyendo: