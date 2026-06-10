Comando Central de Estados Unidos confirma haber iniciado nuevos ataques en contra de Irán

De acuerdo con la instrucción emitida por Pete Hegseth, secretario de Defensa, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó haber retomado su ofensiva sobre algunas zonas del territorio iraní, esto en respuesta a que las tropas de la República Islámica previamente derribaron uno de sus helicópteros.

Durante una reunión llevada a cabo con altos miembros del ejército en la base aérea MacDill en Tampa, Florida, el funcionario dio instrucciones para iniciar los preparativos de un nuevo plan de ataque.

“El CENTCOM estará muy ocupado esta noche porque el presidente Trump dijo que atacaremos con fuerza a Irán, y así será.

Lo haremos con contundencia, en nuestros propios términos, en los objetivos que mejoren el entorno donde podemos operar y que socaven las capacidades que Irán pretende tener “, señaló ante un grupo de periodistas que suelen cubrir los eventos a donde asiste.

Hegseth dio a conocer cómo, gracias al apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, varios buques mercantes han logrado atravesar el estrecho de Ormuz transportando millones de barriles de crudo destinado en su gran mayoría a Europa.

“Hemos estado protegiendo el transporte marítimo comercial que atraviesa el estrecho de Ormuz, tal como anunció el presidente, con un volumen de más de 100 millones de barriles que han transitado por él, e incluso más en plena noche, protegidos por Estados Unidos de una manera que Irán no puede detener”, subrayó.

El gobierno estadounidense lleva miles de millones de dólares gastados en municiones que le son entregadas al Comando Central para que seguir adelante con la guerra en Irán. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

Horas después de la declaración de Pete Hegseth, el CENTCOM emitió un mensaje a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, dando a conocer que había llevado a cabo nuevos ataques en contra de Irán.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques adicionales de autodefensa hoy a las 5:15 p.m. (hora del este) contra múltiples objetivos en Irán bajo la dirección del comandante en jefe. Los ataques son en respuesta a la agresión injustificada y continua de Irán”, señala el texto.

De acuerdo con la Mehr, agencia de noticias semioficial iraní, algunos ataques presuntamente se registraron en Bandar Abbas, Minab y la isla de Qeshm, donde se escucharon explosiones causadas por proyectiles.

A estos señalamientos se sumaron los de otra agencia informativa conocida como IRIB al dar a conocer que un punto ubicado en Kergan Minab fue atacado con “proyectiles enemigos” hasta en cinco veces, situación similar a que enfrentaron la ciudad de Sirik, en la provincia de Hormozgan.

Cabe señalar que los puntos señalados se encuentran cerca del estrecho de Ormuz, zona compartida entre Omán e Irán cerrada a la navegación desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos comenzó a bombardear a Irán bajo el argumento de frenar su proceso de enriquecimiento de Uranio con fines militares.

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