Trump asegura que Irán “pagará las consecuencias” por retrasar una negociación

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán dejó pasar la oportunidad de alcanzar un acuerdo con Washington y advirtió que ahora deberá enfrentar las consecuencias de esa decisión.

“Irán solo habla y no actúa”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, después de que autoridades iraníes informaran que revisarán la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos tras los recientes enfrentamientos militares.

Trump elevó el tono de sus declaraciones al afirmar que Teherán tardó demasiado en negociar un acuerdo que, según él, habría sido beneficioso para el país.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, expresó el presidente estadounidense.

La escalada militar complica la vía diplomática

Las declaraciones se producen en medio de un deterioro de la situación en Oriente Medio. La noche del martes fue considerada la más intensa desde el alto el fuego establecido el pasado 8 de abril, luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran ataques contra varios objetivos en el sur de Irán.

La ofensiva fue presentada por Washington como una respuesta al supuesto derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, Irán respondió con ataques contra 21 objetivos militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin, aunque esa versión fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

Ante este escenario, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán revisará el futuro de las negociaciones con Washington.

“El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío”, declaró el funcionario, al señalar que para avanzar en cualquier acuerdo es necesario contar con condiciones mínimas de estabilidad.

Trump también sostuvo que las capacidades militares iraníes han sido severamente afectadas por las operaciones recientes y aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en la zona es uno de los más efectivos de la historia.

Mientras tanto, autoridades iraníes denunciaron que los ataques estadounidenses destruyeron infraestructura civil, incluidas torres de comunicación y dos plantas desalinizadoras en la región de Sirik, dejando sin acceso a agua potable a unas 20 mil personas.

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