Manny Pacquiao recaudará fondos para ayudar a víctimas del terremoto en Filipinas

El ex campeón mundial Manny Pacquiao volvió a ocupar los titulares internacionales, pero esta vez fuera del ring. La leyenda filipina del boxeo anunció una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las víctimas del fuerte terremoto en Mindanao, una tragedia que ha dejado hasta el momento 45 fallecidos, 630 heridos y cerca de 200,000 afectados en el sur de Filipinas.

El histórico púgil, oriundo de la región golpeada por el desastre natural, pidió el apoyo de la comunidad nacional e internacional para atender las necesidades más urgentes de miles de familias afectadas.

.@MannyPacquiao has pledged to personally return to Mindanao to help communities devastated by the powerful magnitude 7.8 earthquake that struck off Sarangani on June 8. The former senator and General Santos native said he is currently in the United States fulfilling prior? pic.twitter.com/tBH9eb8WXj — Peanut Gallery Media Network (@PGMNOfficial) June 10, 2026

Manny Pacquiao impulsa campaña solidaria tras el terremoto

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Manny Pacquiao informó que su fundación recibirá donaciones mediante diferentes plataformas de pago, incluidas transferencias y criptomonedas.

Los recursos obtenidos serán destinados a la compra y distribución de alimentos, agua potable, suplementos nutricionales, medicamentos y otros productos esenciales para las comunidades afectadas por el desastre.

La iniciativa llega en un momento crítico para las zonas más golpeadas por el terremoto en Filipinas, donde continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria.

El emotivo mensaje de Pacquiao a las víctimas de Mindanao

El ex candidato presidencial filipino expresó su profunda tristeza por la situación que atraviesa la región donde creció y comenzó su exitosa carrera deportiva.

“Mi corazón se rompe por la gente de mi ciudad y por toda Mindanao. Este devastador terremoto se ha cobrado vidas, destruido hogares y sacudido a una comunidad que me lo ha dado todo”, expresó.

Las palabras del ex campeón mundial generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su compromiso con las comunidades afectadas.

El terremoto deja graves daños en infraestructura

Las autoridades filipinas mantienen el estado de calamidad en varias zonas afectadas, incluida General Santos, ciudad estrechamente vinculada a la trayectoria deportiva de Manny Pacquiao.

De acuerdo con estimaciones preliminares del Gobierno, los daños materiales ascienden a 562 millones de pesos filipinos, equivalentes a unos 9,1 millones de dólares.

La magnitud del desastre ha provocado importantes afectaciones en carreteras, puentes, viviendas y edificios públicos, dificultando el acceso a numerosas comunidades.

Casi 200,000 personas afectadas por el desastre

Según datos del Departamento de Bienestar Social de Filipinas, el sismo impactó a 197,750 personas en Mindanao, la segunda isla más grande del país.

Además, se reportaron daños en 7,866 viviendas, de las cuales 1,596 quedaron completamente destruidas.

Por su parte, la Oficina de Defensa Civil elevó este miércoles a 630 la cifra de heridos, mientras continúan las operaciones para localizar a 17 personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros.

? Vídeo | #Terremoto #Mindanao, ?? #Filipinas [7.8 Mw – USGS, PHIVOLCS]



Momento exacto del #sismo al exterior del centro comercial "SM City" en la ciudad General Santos, Cotabato del Sur.



Tras las altas aceleraciones horizontales del terreno, la fachada lateral (o muro? pic.twitter.com/yYKtqqwYlu — SASSLA (@SasslaMx) June 8, 2026

Más de 2,000 réplicas mantienen la alerta en Filipinas

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas locales del lunes, con epicentro ubicado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias.

Desde entonces, la agencia sismológica Philvocs ha registrado más de 2,000 réplicas en apenas 48 horas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Los equipos de emergencia siguen trabajando en zonas aisladas por derrumbes, deslizamientos de tierra y daños estructurales, mientras miles de familias permanecen desplazadas.

Filipinas, una de las regiones más sísmicas del planeta

Filipinas forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

Debido a su ubicación geográfica, el país registra miles de movimientos telúricos cada año, algunos de ellos con consecuencias devastadoras para millones de habitantes.

En medio de esta nueva tragedia, la figura de Manny Pacquiao emerge como uno de los principales impulsores de la ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió Mindanao.

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