Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de junio

Jueves 11

Dinosaurios en Descanso Gardens

A Season of Wonder en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) ya comenzó con los dinosaurios y mamíferos de la era cretácica de tamaño natural que se exhiben junto al ferrocarril en miniatura y el bosque antiguo. Termina en septiembre. Boletos desde $8. Informes descansogardens.org.



Cortesía

Peso Pluma en el estadio BMO

El cantante mexicano de rap y música urbana, Peso Pluma, regresa a la región para ser parte de las celebraciones de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26. Actuará en el BMO Stadium junto al DJ Noodles, quien tocará algunos sets. Jueves 11 de junio a las 9 pm. Boletos agotados. Informes ticketmaster.com.

Archivo Crédito: Rob Grabowski | AP

Inner City Youth Orchestra en Descanso Gardens

También en el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) presenta a la Inner City Youth Orchestra of Los Angeles y al Tony Guerrero Quintet como parte de su celebración A Season of Wonder. Hoy Jueves 11 de junio a partir de las 4 pm en el anfiteatro y en el Rose Pavilion del jardín. Boletos desde $8. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía Descanso Gardens

Exhibición en la Adams Square Mini Park Gas Station

La Adams Square Mini Park Gas Station, una gasolinera histórica que celebra 90 años en Glendale (1020 E. Palmer Ave., Palmdale) presenta Underwater Bottleneck, una exhibición en la que los artistas Elizabeth Criss y Sari Scheer transforman el lugar en una escena submarina inmersiva, con peces hechos de plásticos desechados y esculturas de botellas suspendidas. Termina el 19 de junio. Entrada gratuita. Informes glendaleartsandculture.org.

Foto: Cortesía

Radical Kinship en el Feminist Center for Creative Work

El Feminist Center for Creative Work (3053 Rosslyn St., Los Angeles) presenta la exposición, Parentesco Radical, curada por Chloë Flores. Con obras de ocho artistas contemporáneas, entre ellas Patty Chang, Kim Ye, Corazón del Sol y Sharon Chohi Kim, que conciben el parentesco como una práctica de resistencia, supervivencia y construcción de mundos. Hasta el 18 de abril. Entrada gratuita. Informes fccwla.org.

Foto: Cortesía

Sábado 13

Shakira en el Intuit Dome

Shakira continúa recorriendo el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran, en la que interpreta un repertorio que combina sus nuevos éxitos con los clásicos de rock, pop y reguetón que han marcado su trayectoria de más de 30 años. Llegará al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) el sábado 13 y el domingo 14 a las 8 pm. Boletos desde $105. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Bruna Prado | AP

Ariana Grande en el Crypto.com Arena

Ariana Grande continúa con su gira The Eternal Sunshine, que trae al Crypto.com Arena (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) por dos noches. Presentará sus éxitos y las canciones más populares de su disco más nuevo, “Petal”. Sábado 13 y domingo 14 de junio a las 8 pm. Boletos desde $775. Informes ticketmaster.com.

AP Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Películas en Universal Studios

Mega Movie Summer, una celebración de temporada que ofrece una programación de entretenimiento, comida y productos inspirados en algunas de las películas más icónicas y próximas de Universal Pictures e Illumination, llega a Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles). Diariamente del sábado 13 de junio al 9 de agosto. Incluido con el pago de entrada al parque. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Cortesía

Hip-Hop Block Party en el museo Grammy

El Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd, Suite A245, Los Angeles) llevará a cabo su tercera Hip-Hop Block Party, una celebración de la música, el arte, la cultura y la comunidad en todo el museo. Con música en vivo, un panel sobre el Mes de la Música Negra, una demostración de Talk Box con el artista y productor Andre Troutman, puestos de venta, un mercado de artesanos, desfiles de moda de Worthy Opp, sesiones de DJ, poesía y comedia. Martes de 7:30 a 11:30 pm. Boletos $11.50. Informes grammymuseum.org.

Téka en LACMA

La serie musical Latin Sounds, que tiene lugar en el Los Angeles County Museum of Art (5906 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta a Téka, una concierto al aire libre de música brasileña y ritmos latinos. Sábado 13 de junio a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Cortesía Crédito: cortesía del museo de arte del Condado de Los Ángeles





