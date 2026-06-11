Camilo Lara rinde un homenaje a la creatividad de Rigo Tovar

Rigo Tovar fue uno de los intérpretes de cumbia más avezados de su época. Aunque este género fue por décadas menospreciado y considerado solo digno de las fiestas de barrio en México, Tovar llevó esta música a un nivel insospechado, y reconocer este aporte es uno de los propósitos del nuevo álbum del DJ mexicano Camilo Lara.

“Rigo era un tipo genial, enloquecido y brillante, y como todo genio, pues tenía sus locuras y sus certezas”, dijo Camilo. “Un buen maestro para aprenderle”.

Camilo, también conocido como Instituto Mexicano del Sonido, se alió para este proyecto con el DJ colombiano Eblis Álvarez —o Meridian Brothers—, quien como él, es un músico que trabaja en solitario, y no un grupo, como podría pensarse a pesar de los nombres artísticos que ambos adoptaron.

El disco que ambos crearon se llama “Ruido Tovar” —un guiño al nombre del célebre músico y cantante mexicano que falleció en 2005 a los 58 años—, un homenaje al futurismo tropical y a la cumbia de principios de los ochenta de México y Colombia.

Este material tiene su origen en la relación de muchos años de Camilo y Eblis, además de la similitud en las trayectorias y los gustos de ambos.

“Siempre hemos estado en el mundo de la música tropical experimental”, dijo Camilo. “Como que llegó un punto en que tuvo sentido que nos juntáramos”.

Y por si todo esto fuera poco, Eblis está casado con una mexicana, así que no había mucho que explicar respecto a quién era Rigo Tovar y la influencia que tuvo en la música tropical mexicana desde que vivió hasta la fecha.

Honores a un experimento

Y es que uno de los mayores aportes de este artista, originario de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, fue el uso de sintetizadores en su música, una adición a la cumbia que pocos se hubieran atrevido a integrar cuando este género solo incluía instrumentos acústicos y orquestales.

Es por eso que el par llegó a la conclusión de que querían hacer un disco que tuviera como punto de partida la experimentación de la cumbia de los setentas y ochentas, con sintetizadores y otros instrumentos electrónicos.

Otro de los elementos del disco a resaltar es “Ritmo Babilonia”, un tema con un sonido funk inspirado en el clásico de Rigo Tovar de 1981, “El festival de mi pueblo”. En él colabora el celebrado cantautor y productor estadounidense, Beck.

Beck y Camilo también han sido amigos desde hace años, y fue el mismo Beck quien se interesó en hacer una colaboración con Camilo, quien a su vez era fan del cantautor desde sus comienzos en Ciudad de México, de donde es originario.

El DJ estadounidense atribuye su afición por la música latina a su niñez en el Este de Los Angeles, cuando escuchaba cumbia en las tiendas, en los autos que iban pasando y en las calles.

“Cuando trabajas con grandes artistas que tienen buen gusto y sensibilidad musical, la canción prácticamente surge sola”, indicó Beck en un comunicado. “La primera impresión es la correcta porque estás en el lugar y el momento adecuados, con la gente adecuada; así fue precisamente como surgió ‘Ritmo Babilonia'”.

Actualmente, Camilo y Eblis están de gira con este disco por Europa, México y Estados Unidos. Viajan con una banda de más de una docena de artistas y cada uno presenta su propio trabajo por separado. Al final hay un set con los dos juntos. El 5 de agosto se presentarán en The Regent, en Los Angeles.

Camilo espera ser un innovador, como algún día lo fue Rigo Tovar, y aunque se resiste a declararlo, quisiera que las futuras generaciones lo vean a él tal como él ve a Rigo.

“Espero que sí”, dijo. “Espero ser la mitad de lo genial que fue Rigo”.