EE.UU. descarta que recortes a USAID provocaran expansión del gusano barrenador

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, rechazó que los recortes a programas de ayuda internacional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hayan contribuido a la reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo en territorio estadounidense, una plaga que había sido erradicada del país hace más de seis décadas.

Durante una visita a La Pryor, Texas, Rollins respondió a las críticas sobre la eliminación de fondos destinados a la vigilancia de la plaga en Centroamérica y afirmó de manera categórica: “Eso no tiene absolutamente nada que ver”. La funcionaria sostuvo que, por el contrario, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha reforzado sustancialmente su capacidad de respuesta.

“Cuando llegamos había solo diez empleados a tiempo completo enfocados en el gusano barrenador. Hace apenas uno o dos meses teníamos más de 120 empleados dedicados a este asunto. Eso representa un aumento del 1,000%”, declaró Rollins, quien añadió que la agencia federal ha destinado mayores recursos para impedir la propagación del parásito.

.@SecRollins on efforts to combat and eradicate the New World Screwworm: We have moved the testing from Iowa to our brand new facility in Texas. The upcoming Edinburg, TX facility will give us about 300-400M sterile flies. We opened a new dispersal facility that allows us to? pic.twitter.com/c9bdvgbBlm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 11, 2026

Las declaraciones de Rollins responden a cuestionamientos de funcionarios estatales y representantes de la industria ganadera, entre ellos el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, quienes han sugerido que fallas en los sistemas de vigilancia permitieron el avance del gusano barrenador hacia Estados Unidos, dado que entre los miles de programas cancelados figuraba una iniciativa orientada a prevenir la propagación del gusano barrenador en la región fronteriza, lo que alimentó el debate sobre si la reducción de recursos pudo afectar las labores preventivas.

Sin embargo, la secretaria insistió en que la respuesta federal ha sido rápida y que el incremento del personal especializado demuestra el compromiso del gobierno con la contención de la plaga.

Casos confirmados y respuesta federal

Autoridades federales han confirmado múltiples infecciones de gusano barrenador en Texas y Nuevo México, lo que activó protocolos de cuarentena, restricciones al movimiento de animales y medidas de vigilancia epidemiológica.

El USDA ha reiterado que el parásito representa una amenaza seria para el ganado, las mascotas, la fauna silvestre e incluso, en casos poco frecuentes, para los seres humanos.

Asimismo, ha informado que continúa utilizando la estrategia de liberación de moscas estériles, considerada la herramienta más eficaz para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. Diversos funcionarios han señalado que esperan contener los casos detectados y evitar una infestación generalizada.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) no es un gusano propiamente dicho, sino la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones profundas, infecciones graves e incluso la muerte del animal si no recibe tratamiento oportuno.

Especialistas y autoridades advierten que una propagación amplia del gusano barrenador podría ocasionar pérdidas multimillonarias para la industria pecuaria estadounidense. Texas alberga el mayor inventario de ganado del país y constituye un pilar de la producción nacional de carne de res, por lo que un brote sostenido afectaría la productividad, incrementaría los costos sanitarios y podría presionar aún más los precios de la carne.

Además del impacto económico, la expansión del parásito ha llevado a reforzar controles sanitarios y restricciones comerciales relacionadas con el movimiento de animales vivos entre Estados Unidos y México, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y alcance de los casos detectados.