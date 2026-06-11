Líderes del G7 buscará un acercamiento con Trump durante la próxima cumbre

En una ultraprotegida ciudad termal de Evian, líderes de Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido abordarán diversos temas durante tres días, como los desequilibrios económicos mundiales y la regulación digital.

Según ha explicado Macron, el objetivo es decir a China que “sean más justos con las ayudas a empresas y reactiven su mercado interior”. A Estados Unidos, que los “aranceles fueron una mala idea” y que “hay que eliminarlos progresivamente”, y a los europeos, que hay que “avanzar más rápido en inversión y simplificación”.

Invitados extraordinarios

Por otro lado, Francia ha invitado a varios “líderes de la ‘tech’ mundial”, entre ellos el estadounidense Sam Altman, director de OpenAI, a un almuerzo el miércoles para impulsar sus iniciativas de regulación y la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 o 16 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha invitado a algunas sesiones a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como a los dirigentes de Corea del Sur, India y Kenia para evitar que este foro de potencias industrializadas sea percibido como antagonista de los países emergentes.

La cumbre será el primer reencuentro transatlántico desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán. Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar se sumarán a las conversaciones el martes.

Búsqueda de unidad

Los países europeos del G7 también esperan que el presidente estadounidense, absorbido por las negociaciones con Teherán, les deje tomar las riendas sobre Ucrania. “Hay que reconstruir la convergencia en el G7” sobre el apoyo a Kiev, ha dicho Macron.

La organización del encuentro, a orillas del lago Lemán, ha hecho lo posible por agradar a Trump, que en 2018 retiró su apoyo al comunicado final del G7 y que, el año pasado, abandonó prematuramente la cumbre en Canadá mientras criticaba a Macron.