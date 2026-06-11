En Sudáfrica no se intimidan por los aficionados del Estadio Azteca

El Estadio Azteca será el escenario del duelo inaugural del Mundial de 2026. México se medirá a Sudáfrica en un primer partido que se repetirá 16 años después del Mundial de 2026. El Tri parte como favorito por tener el apoyo de su público, pero desde el conjunto africano no le prestan mucha atención a este condicionante.

Más de 80,000 personas estarán desde las tribunas presenciando el duelo entre México y Sudáfrica. El Estadio Azteca será cada vez más histórico al convertirse en el primer estadio que albergará tres duelos inaugurales de una Copa del Mundo.

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, le aconsejó a sus jugadores no darle mucha importancia a los aficionados que estarán presentes en el estadio. Broos argumentó que los aficionados no influirán dentro de la cancha y así deben manejar sus dirigidos.

“Creo que la única cosa que tengo que decirles a mis jugadores es que se concentren en el plan de partido. Eso es lo más importante. Esos 85,000 mexicanos no juegan, sólo gritan. Si eres un equipo de casa, es muy importante tener 85,000 personas en tu espalda gritando y cantando. Si no somos demasiado influenciados por el ruido, entonces podemos tener un buen partido mañana”, analizó el estratega.

¿Cómo se siente Sudáfrica de ser visitante en el estadio Ciudad de México? ??



?? “Los 85 mil mexicanos no juegan, solo gritan” declaró Hugo Broos, técnico de Sudáfrica pic.twitter.com/bAGpwuId5u — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

A pesar de estas picantes palabras, Hugo Broos respetó el talento y potencial de la selección mexicana. Broos considera que El Tri es el rival más fuerte del grupo por encima de Corea del Sur y la República Checa.

“México es el mejor equipo del grupo. Para nosotros, mañana será un juego muy difícil“, reconoció.

La selección sudafricana no realizó muchos partidos de preparación previo al Mundial de 2026. Sus últimos dos partidos fueron un empate 0-0 contra Nicaragua a finales de mayo y otro empate contra Jamaica 1-1 a principios del mes de junio. Broos aseguró que están listos para afrontar el primer partido de la Copa del Mudo de 2026.

“Tenemos que estar en nuestro mejor nivel. También necesitamos un poco de suerte. Pero puedo asegurarte de que mi equipo está listo y vamos a luchar por cada metro y cada balón durante los 90 minutos. Y después de eso, veremos los resultados”, sentenció el estratega belga.

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