No solo defendemos: construimos un futuro de lectura, signidad y posibilidades

Nuestros hijos nunca deberían tener que luchar por lo más básico: seguridad, aprendizaje de la lectura y dignidad. Y, sin embargo, en todo el país, padres y organizadores comunitarios se ven arrastrados a batallas que los sistemas escolares, los distritos y los responsables políticos deberían haber resuelto mucho antes de que nuestros niños pusieran un pie en un salón de clases. Estamos cubriendo el vacío para defender su derecho a leer, su derecho a una educación que realmente los prepare y su derecho a un futuro que no esté limitado por un sistema diseñado intencionalmente para fallarles.

Pero quienes estamos profundamente arraigados en la organización comunitaria conocemos una verdad más profunda: defender lo que es nuestro nunca ha sido suficiente. Nos organizamos para construir. Para construir sistemas, escuelas y comunidades que finalmente reflejen la brillantez y el potencial de cada niño.

Durante generaciones —especialmente las familias negras, latinas y desatendidas— los padres han sido obligados a hacer el trabajo que los sistemas se negaron a hacer. Construimos escuelas cuando los sistemas se negaron. Exigimos rendición de cuentas cuando las instituciones ignoraron el brillo de nuestros hijos. Y nos negamos a aceptar que la calidad de la educación de un niño deba depender de su código postal, su raza o su acceso a la riqueza.

Hoy, esa lucha tiene un nuevo frente: la lectura, el fundamento mismo del cual dependen todas las demás oportunidades académicas y económicas. Millones de estudiantes están saliendo de la escuela sin la capacidad de leer con dominio. Detrás de cada estadística hay un niño al que se le está arrebatando el acceso a las oportunidades, a la participación cívica y a la movilidad económica. Leer no es solo una habilidad; es acceso: acceso al conocimiento, a las oportunidades y al poder de moldear la propia vida. Y cuando los niños no pueden leer, todas las demás puertas comienzan a cerrarse.

Los padres viven esta realidad de maneras que los números no pueden captar: la frustración en el rostro de un niño durante la tarea, el peso en el pecho de un padre cuando los reportes de progreso no reflejan el potencial de su hijo, el temor silencioso de que su brillantez se esté perdiendo entre las grietas. Nuestros hijos no son el problema. El sistema lo es.

Por eso los padres se organizan. Por eso existe el Parent Power Collective: un movimiento nacional de familias que se niegan a aceptar un statu quo en el que millones de niños quedan rezagados. Damos un paso al frente no solo por nuestros propios hijos, sino como líderes que están moldeando el futuro de la educación para todos.

La ley Reading Excellence and Achievement for Development (READ) Act les da a los padres algo que han exigido durante décadas: un compromiso federal con una enseñanza de la lectura basada en evidencia y una verdadera transparencia cuando los niños tienen dificultades. La ley alinea las inversiones federales con prácticas de alfabetización respaldadas por investigaciones, apoya redes de capacitación, tutorías de alto impacto, evaluaciones tempranas de alfabetización y garantiza que los maestros estén preparados para enseñar eficazmente la ciencia de la lectura. Durante demasiado tiempo, las familias han observado cómo sus hijos luchaban mientras los sistemas ofrecían excusas en lugar de soluciones. La ley centra a las familias, exigiendo que las escuelas notifiquen a los padres cuando los niños tienen dificultades y describan planes claros de intervención.

Pero la legislación por sí sola no resolverá esta crisis. Las políticas solo se vuelven reales cuando las familias tienen el poder, las herramientas y la fuerza organizativa para garantizar que se implementen con urgencia e integridad. Ese es el corazón de la agenda Kids First de National Parents Union: la seguridad económica, la salud, la seguridad y la educación están todas conectadas. Cada niño merece los recursos, las protecciones y el apoyo que le permitan prosperar. La alfabetización es la puerta de entrada a todo ello.

La organización comunitaria nos recuerda que el cambio rara vez comienza en las cámaras legislativas. Comienza en las salas de estar, en los pasillos de las escuelas y en los encuentros comunitarios donde las familias se reúnen para exigir algo mejor. Los padres siempre han sido los primeros maestros. Los defensores más feroces. Los campeones más constantes del futuro de nuestros hijos.

No solo estamos defendiendo a nuestros hijos de sistemas que no cumplen. Estamos construyendo el futuro que merecen: un futuro basado en la alfabetización, la dignidad y las posibilidades. Y cuando los padres avanzan juntos, no solo luchamos para defender; luchamos para construir.

(*) Por Jamial Black (autor y activista) y el Parent Power Collective de National Parents Union.

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