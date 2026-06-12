Por qué colocar una moneda debajo de la cama para atraer prosperidad

Existen rituales sencillos que, según las creencias populares, ayudan a equilibrar las energías relacionadas con el dinero, la abundancia y la prosperidad.

Uno de los más conocidos en los últimos años es el ritual de colocar una moneda debajo de la cama, una práctica vinculada con la magia blanca y la atracción de energías positivas.

Este procedimiento, heredado de generación en generación, tiene como objetivo desbloquear caminos financieros y atraer estabilidad económica.

Además, no solo se relaciona con el dinero, sino también con la armonía emocional, las oportunidades laborales y el equilibrio personal.

La experta en temas esotéricos Luz Silva Soler explicó en el portal especializado Hechizo.net, que este ritual debe realizarse desde una necesidad auténtica y no motivado por la avaricia.

La intención emocional con la que se lleva a cabo es una de las claves más importantes para que funcione correctamente.

Significado espiritual de la moneda debajo de la cama

Dentro del esoterismo, las monedas simbolizan energía material, prosperidad y movimiento económico. Cuando una moneda pasa por muchas manos, se cree que absorbe diferentes cargas energéticas.

Por ello, el ritual comienza con una limpieza espiritual destinada a eliminar cualquier energía negativa acumulada.

Colocar la moneda debajo de la cama tiene un significado especial porque este espacio representa el lugar de descanso, intimidad y renovación energética de una persona.

Según la tradición espiritual, mantener la moneda cerca mientras duermes ayuda a conectar tu energía personal con la vibración de la abundancia.

Además, este ritual busca abrir caminos no solo para obtener dinero, sino también para atraer oportunidades laborales, estabilidad familiar y crecimiento emocional.

Ritual de magia blanca para atraer abundancia

La práctica pertenece al ámbito de la magia blanca, una corriente espiritual enfocada en canalizar energías positivas sin perjudicar a otras personas.

A diferencia de otros rituales más complejos, este procedimiento es considerado sencillo y accesible porque utiliza objetos cotidianos que normalmente ya existen en el hogar.

La astrología y el esoterismo coinciden en que la energía emocional influye directamente en los resultados de los rituales espirituales.

Por eso, el objetivo no debe ser la ambición desmedida, sino la búsqueda de equilibrio, tranquilidad económica y bienestar personal.

La intención positiva y la fe en el proceso ayudan a fortalecer la conexión energética con la prosperidad.

Cómo hacer correctamente el ritual de la moneda

Para realizar este ritual necesitas una moneda en circulación y de bajo valor.

También se utilizan un vaso de cristal, agua limpia, sal, incienso, papel blanco y un bolígrafo verde, color asociado con el dinero y la abundancia.

El primer paso consiste en limpiar cuidadosamente la moneda con cualquier producto de limpieza disponible en casa.

Después debe secándose completamente con un paño desechable.

Luego se coloca agua dentro del vaso de cristal, sin llenarlo por completo, y se añade un poco de sal.

La mezcla debe removerse en el sentido de las manecillas del reloj utilizando una cuchara.

Posteriormente se introduce la moneda y se repite el mismo movimiento circular.

Según la tradición esotérica, este procedimiento sirve para eliminar las energías acumuladas por todas las personas que tocaron la moneda anteriormente.

La sal actúa como un elemento purificador capaz de absorber vibraciones negativas.

Después de sacar y secar nuevamente la moneda, se coloca sobre un trapo limpio mientras se enciende un incienso, herramienta espiritual utilizada para armonizar espacios y elevar la energía positiva.

El siguiente paso consiste en cortar un pedazo de papel suficientemente grande para envolver la moneda.

Antes de escribir, el papel debe frotarse suavemente sobre el corazón haciendo movimientos circulares.

Con el bolígrafo verde se escribe el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento.

En la parte posterior del papel se dibujan líneas verdes hasta cubrir gran parte de la superficie.

Posteriormente, la moneda se pasa varias veces por el humo del incienso mientras se repite la frase “dinero ven a mí”.

Las palabras funcionan como una afirmación energética destinada a reforzar la intención del ritual.

Finalmente, la moneda se envuelve con el papel y se coloca debajo de la cama hasta que comiencen a manifestarse cambios positivos relacionados con la abundancia o la estabilidad económica.

El ritual también ayuda a atraer oportunidades laborales

Aunque muchas personas relacionan este ritual únicamente con el dinero, la tradición espiritual indica que también puede utilizarse para atraer trabajo, mejorar una entrevista laboral o desbloquear caminos profesionales.

La abundancia no solo representa riqueza material. Dentro del esoterismo también significa estabilidad emocional, tranquilidad familiar y oportunidades para crecer en diferentes áreas de la vida.

Por esa razón, este tipo de prácticas espirituales buscan equilibrar la energía general de una persona y fortalecer su conexión con pensamientos positivos y metas personales.

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