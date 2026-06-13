El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 13 de junio indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 14 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:29 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:13 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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