Policía retirado de Orlando acusado de matar a su esposa dijo que prefería vivir en prisión antes que lidiar con ella

Un expolicía de Orlando fue acusado en relación con el asesinato de su esposa de 83 años, quien padecía demencia.

William Simmons, de 80 años, está acusado de dispararle mortalmente a Nancy Simmons en su casa de Orlando el 21 de febrero durante una discusión sobre un crucero, según documentos judiciales.

Poco antes de las 5:30 p.m. de ese día, un agente del sheriff del condado de Orange respondió a una llamada sobre una mujer inconsciente en la casa de la pareja. Cuando el agente llegó, Simmons estaba parado frente a su garaje, haciendo señas con las manos para llamar su atención.

Simmons le dijo al agente que Nancy estaba tirada en el suelo de la cocina, donde el agente finalmente la encontró boca abajo en un charco de sangre, según la declaración jurada. Las autoridades también encontraron una escopeta en el suelo con un casquillo percutido cerca.

Cuando se le preguntó si había armas en la casa, Simmons supuestamente le dijo al agente: “Bueno, una en el suelo, yo la puse ahí”. También habría dicho: “Sé lo que pasó, yo lo hice”, al ser interrogado sobre lo ocurrido. Fue arrestado entonces acusado de asesinato en primer grado con arma de fuego.

Los documentos judiciales alegan además que, durante una entrevista posterior con los investigadores del sheriff, Simmons dijo ser culpable y que le había disparado a su esposa tras perder la paciencia cuando ella lo insultó repetidamente durante una discusión sobre un crucero. Declaró que le dijo a Nancy que ya había tenido suficiente antes de dispararle.

Simmons también habría dicho a los investigadores que había lidiado con la demencia de su esposa durante demasiado tiempo, que “amaba a la vieja Nancy” y que preferiría vivir en prisión antes que lidiar con ella.

“Confirmó que Nancy no intentó hacerle daño, que no estaba bajo los efectos de narcóticos y que no se trató de defensa propia”, escribió un detective del sheriff en la declaración jurada para la orden de arresto.

Simmons se declaró no culpable y permanece en la cárcel del condado de Orange sin derecho a fianza.

Según un portavoz del Departamento de Policía de Orlando, Simmons fue contratado en 1975 y se jubiló en 2000.

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