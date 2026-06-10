Hombre mató a su esposa y luego se quitó a la vida frente a sus hijos en Georgia

Una mujer de 43 años murió presuntamente a manos de su esposo en un caso de homicidio-suicidio ocurrido la noche del domingo en la ciudad de Johns Creek, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Martha Holladay, de 43 años, y Richard Holladay, de 52, quienes fueron hallados sin vida dentro de su residencia tras una llamada de emergencia realizada por uno de sus hijos adolescentes, reseñó el Daily Mail.

Según informó la policía local, los agentes acudieron a la vivienda poco antes de la medianoche después de recibir un reporte relacionado con un incidente doméstico. Al llegar al lugar, uno de los hijos de la pareja los esperaba afuera de la casa y les indicó que una discusión entre sus padres había escalado hasta convertirse en un tiroteo.

Dentro de la residencia, los funcionarios encontraron los cuerpos de ambos adultos.

Autoridades apuntan a un homicidio-suicidio

De acuerdo con la investigación preliminar, los detectives creen que Richard Holladay disparó contra su esposa antes de quitarse la vida. Las autoridades señalaron que ambos fallecieron por heridas de bala en la cabeza.

La policía indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

Los tres hijos de la pareja se encontraban en la vivienda al momento de los hechos. Tras el incidente, fueron puestos bajo el cuidado de familiares.

La muerte de Martha Holladay provocó numerosas muestras de dolor entre amigos, colegas y miembros de la comunidad.

Holladay formaba parte de la organización empresarial local North Fulton Chamber of Commerce, institución que expresó públicamente su pesar por la tragedia.

En un mensaje difundido en redes sociales, la organización describió a Martha como una profesional talentosa que lideraba actividades y eventos con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad empresarial.

Asimismo, destacaron que era una persona de profunda fe, actitud positiva y gran empatía hacia los demás.

“Dejó una huella duradera en todos nosotros. Lamentamos profundamente su muerte y oramos por sus hijos, a quienes amaba con todo su corazón”, señaló la organización.

Recuerdos de amigos y allegados

Entre los homenajes también destacó el de su amiga Kara Davis, quien recordó a Martha como una madre dedicada y una persona comprometida con su familia y sus creencias.

“Era una mujer y madre extraordinaria. Amaba ferozmente a sus hijos y a Jesús. Siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban y tenía un espíritu positivo y amoroso que contagiaba a todos”, expresó.

La investigación permanece en curso mientras las autoridades continúan recopilando información sobre las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.

Sigue leyendo:

–Maestra de biología en Georgia es acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante dentro de la escuela

–Pateó a su novia embarazada en Georgia y usó sus leggings para estrangularla: “Necesito matar al bebé”

–Hallan muerto a camionero hispano desaparecido en ruta entre Georgia y Florida