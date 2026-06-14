Detienen a conductor en Florida por presunto DUI tras hallar 34 envases abiertos de alcohol en su vehículo

Un hombre de Florida fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol luego de que agentes lo detuvieran por presuntamente exceder las 90 millas por hora en la Interestatal 75, en el condado de Pasco.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el incidente ocurrió cerca del marcador de milla 280 de la I-75, reseñó Fox News.

Las autoridades indicaron que un agente patrullaba en dirección norte cuando observó que un Honda Civic adelantó a la unidad oficial circulando a velocidades superiores a las 90 mph.

Tras iniciar la parada de tránsito, el agente identificó al conductor como Conor William Parady, de 33 años y residente de San Antonio, Florida.

Autoridades reportaron señales de presunta intoxicación

Durante el contacto con el conductor, el agente determinó que Parady aparentemente presentaba un alto nivel de intoxicación, según el reporte oficial.

Además, durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 34 envases abiertos de alcohol en el interior del automóvil.

Las observaciones realizadas durante la detención llevaron a la apertura de una investigación por conducción bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, Parady fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Pasco.

Autoridades reportan nivel de alcohol superior al límite legal

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, tras el arresto se registró una concentración de alcohol en sangre de 0.177.

En Florida, el límite legal permitido para conductores es de 0.08.

Registros penitenciarios en línea muestran que el hombre fue ingresado en la cárcel del condado tras el procedimiento. Hasta el momento, no estaba claro si había contratado representación legal.

Bajo la legislación de Florida, una primera condena por DUI puede contemplar sanciones como multas, libertad condicional, servicio comunitario y suspensión de la licencia de conducir, aunque cualquier consecuencia dependerá del desarrollo del proceso judicial.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

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