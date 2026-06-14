Una persona murió y 22 resultaron heridas tras el colapso de una carpa durante servicio religioso en Virginia

Una persona murió y otras 22 resultaron heridas la noche del viernes después de que colapsara una gran carpa instalada para un servicio religioso al aire libre de la iglesia EastLake Community Church, en Moneta, estado de Virginia.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la tarde, según informaron autoridades del condado de Bedford en un comunicado oficial reseñado por ABC News.

De acuerdo con el balance preliminar, 11 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica, mientras que otras 11 fueron atendidas en el lugar por lesiones consideradas menores.

Las autoridades atribuyeron el desplome de la estructura al paso de una célula de tormenta severa que afectó el área minutos antes del accidente.

“Antes del colapso, una tormenta intensa atravesó la zona, provocando lluvias fuertes, relámpagos y ráfagas de viento. Estas condiciones meteorológicas ocasionaron el fallo de la estructura de la carpa”, indicó el condado en su reporte.

La iglesia celebraba su aniversario

El pastor de la congregación, Troy Keaton, explicó en un mensaje difundido en redes sociales que el evento coincidía con el vigésimo aniversario de la iglesia.

Según relató, el accidente ocurrió cuando se disponía a concluir la actividad.

“Justo cuando había subido al escenario para pedirle a las personas que regresaran a sus vehículos, una ráfaga de viento levantó la carpa”, expresó.

El líder religioso confirmó además que uno de los asistentes falleció como consecuencia del colapso.

“Lamentablemente uno de nuestros queridos hermanos sufrió una lesión fatal. Nuestros corazones están rotos por su preciosa familia”, señaló.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el estado actualizado de las personas hospitalizadas.

Autoridades expresan solidaridad

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, lamentó lo ocurrido y aseguró que las autoridades estatales mantienen coordinación con los equipos desplegados en el terreno.

“Mi corazón está entristecido por la noticia de la tragedia ocurrida esta noche en EastLake Community Church. Estoy agradecida por la rápida respuesta de los equipos de emergencia y nuestro equipo permanece en contacto con quienes atienden la situación para brindar apoyo”, indicó en una publicación.

Las autoridades locales mantienen abierta la evaluación del incidente mientras continúan las labores de asistencia a los afectados y el acompañamiento a la comunidad religiosa.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel