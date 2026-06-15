Arrestan a adolescente por presunto robo armado a puesto de limonada atendido por dos niños en Boston

Un adolescente fue detenido en Boston después de ser señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables del robo ocurrido esta semana en un puesto de limonada operado por dos niños en el sur de la ciudad.

El sospechoso, de 14 años, no fue identificado públicamente debido a que es menor de edad.

La detención ocurrió dos días después del incidente que afectó a David Byrne, de 12 años, y Juliette Byrne, de 11, quienes habían instalado el puesto para ganar dinero antes del inicio de las vacaciones de verano.

Según la Policía de Boston, los hechos ocurrieron en West Ninth Street.

Los niños entregaron el dinero después de que uno de los sospechosos mostrara un arma

Las autoridades indicaron que dos menores pasaron varias veces frente al puesto antes de acercarse aproximadamente a las 4:45 de la tarde.

De acuerdo con el reporte policial, los jóvenes preguntaron si aceptaban pagos mediante Apple Pay y, antes de recibir respuesta, uno de ellos mostró un arma negra que llevaba en la cintura.

Posteriormente, el otro sospechoso tomó la caja donde los niños guardaban el dinero.

David relató que inicialmente pensó en impedirlo, pero cambió de decisión cuando vio el arma.

Según contó posteriormente, su hermana levantó las manos y decidieron entregar el dinero.

La caja contenía aproximadamente 50 dólares.

Las autoridades recuperaron posteriormente el recipiente, aunque ya no tenía efectivo.

Tras el hecho, los hermanos abandonaron el puesto y le contaron lo ocurrido a su padre, quien llamó al 911.

La comunidad respondió y los niños reabrieron el puesto

Después de que el caso se difundiera ampliamente, vecinos y autoridades locales organizaron una muestra de apoyo para los hermanos.

El viernes, los niños reabrieron el puesto de limonada y recibieron visitas de miembros de la comunidad y representantes de la ciudad, incluida la alcaldesa de Boston.

Juliette expresó sorpresa por la cantidad de personas que acudieron para respaldarlos.

Además, según autoridades locales, la familia anunció que una parte del dinero recaudado será destinada a una organización comunitaria dedicada a la prevención de la violencia armada.

El adolescente detenido deberá comparecer ante el Tribunal Juvenil de Boston.

La policía informó que enfrenta dos cargos de robo armado y dos cargos por posesión ilegal de arma de fuego.

Las autoridades indicaron que continúa la búsqueda del segundo sospechoso.

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