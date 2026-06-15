Mujer en Alaska enfrentó a un oso para salvar a su perro durante excursión en el bosque

Una residente de Alaska que salió a recolectar hongos en un bosque terminó enfrentandose a un oso para rescatar a uno de sus perros.

Lori Price, residente de Cooper Landing, contó a KTUU que el incidente ocurrió el domingo mientras recorría una zona cercana al lago Skilak acompañada por sus perros Willis y Chaos.

Según relató, todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Escuché el gemido y escuché al oso; entendí inmediatamente lo que estaba pasando”, explicó. “Mi reacción fue: tengo que llegar a mi perro y tengo que hacerlo ahora”.

Price comenzó a gritar repetidamente el nombre de Chaos con la intención de alejar al animal.

Disparó varias veces mientras intentaba escapar

Cuando los gritos no surtieron efecto, la mujer sacó una pistola de 9 milímetros y disparó contra el oso.

De acuerdo con su relato, el animal cayó inicialmente y creyó que la amenaza había terminado.

Poco después, Chaos reapareció cubierto de sangre, aunque seguía con vida.

La mujer contó que sintió alivio al verlo moverse, pero la situación cambió nuevamente cuando observó que el oso comenzaba a acercarse otra vez.

Price aseguró que volvió a disparar en más de una ocasión, aunque el animal continuó incorporándose.

Ante el riesgo, decidió abandonar el lugar junto con sus perros sin comprobar si el oso finalmente había muerto.

Mientras se alejaban, dijo haber visto al animal dirigirse hacia otra zona.

El perro fue trasladado a un hospital veterinario y continúa recuperándose

Durante el trayecto hacia su vehículo, Price llamó al 911 y alertó a otras personas que transitaban por el área sobre lo ocurrido.

Posteriormente, indicó que recibió la recomendación de llevar a Chaos de inmediato a un veterinario debido a la cantidad de sangre que había perdido.

La mujer trasladó al perro al hospital veterinario Kenai Veterinary y luego regresó al área del incidente para colaborar con las autoridades y con personal del Departamento de Pesca y Caza de Alaska.

Más tarde esa misma noche, Chaos recibió el alta médica.

Price atribuyó la recuperación inicial de su mascota a la atención veterinaria recibida.

Aunque el perro continúa en proceso de recuperación, ya ha recuperado la capacidad de caminar.

“Tuvo mucha suerte de seguir con vida”, afirmó.

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