Trump afirma que Putin y Zelenski están abiertos a que él medie para avanzar hacia la paz en Ucrania

Donald Trump aseguró este lunes que tanto el mandatario ruso, Vladímir Putin, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, están “abiertos” a que él desempeñe un papel para intentar avanzar hacia una solución negociada de la guerra en Ucrania.

La declaración se produjo en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, tras conversaciones telefónicas que sostuvo con ambos líderes el domingo. Según Trump, “Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un momento en que la guerra continúa causando graves consecuencias humanitarias y militares. Trump sugirió que existe una oportunidad para reactivar los esfuerzos diplomáticos después de sus contactos con Moscú y Kiev, aunque no ofreció detalles sobre una propuesta concreta o un eventual calendario de negociaciones.

La cuestión ucraniana ocupa un lugar central en la agenda del G7. Está previsto que Volodímir Zelenski participe en una sesión dedicada a la paz y la seguridad en Ucrania junto con los líderes de las principales economías industrializadas, en un intento por coordinar el respaldo occidental a Kiev y explorar nuevas vías diplomáticas.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su intención de persuadir a Washington para que incremente la presión sobre Rusia. Asimismo, sostuvo que “la buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses allí”, defendiendo un proceso de diálogo respaldado por las potencias occidentales.

La guerra entre Rusia y Ucrania se intensificó el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano tras meses de concentración de tropas en la frontera, aunque las tensiones entre ambos países se remontan a 2014, con la anexión rusa de Crimea y el estallido del conflicto en la región del Donbás. Desde entonces, el enfrentamiento ha provocado una de las mayores crisis de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con miles de civiles muertos o heridos, millones de desplazados y amplios daños a la infraestructura ucraniana. Pese a diversos intentos de mediación y negociaciones impulsadas por actores internacionales, no se ha alcanzado un acuerdo de paz duradero y los combates continúan en varios frentes, mientras las potencias occidentales mantienen su apoyo político, económico y militar a Kiev y Rusia conserva el control de parte del territorio ucraniano ocupado.

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