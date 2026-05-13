Congreso votará nueva ayuda millonaria para Ucrania y sanciones más duras contra Rusia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará en las próximas semanas un proyecto de ley que contempla nueva ayuda militar para Ucrania y un endurecimiento de las sanciones contra Rusia, después de que este miércoles se alcanzaran las 218 firmas necesarias para forzar la discusión del paquete legislativo en el pleno del Congreso.

La iniciativa avanzó gracias a la firma del congresista Kevin Kiley, de California, quien abandonó el Partido Republicano en marzo para convertirse en independiente. Su respaldo permitió activar una “petición de descarga”, un mecanismo parlamentario poco habitual que permite llevar una propuesta al pleno incluso si la dirigencia de la Cámara se opone a debatirla.

El proyecto, denominada Ley de Apoyo a Ucrania (Ukraine Support Act), fue presentado en abril de 2025 por el congresista demócrata Gregory Meeks, principal representante demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. La propuesta contempla $1,300 millones de dólares en asistencia de seguridad para Kiev, además de hasta $8,000 millones de dólares adicionales en préstamos directos y nuevas sanciones económicas contra Rusia.

🚨@RepGregoryMeeks' petition to discharge his Ukraine Support Act has hit 218 signatures, which will finally force a vote.



It’s past time for Congress to vote on providing Ukraine with critical assistance & holding Russia accountable for its illegal war.https://t.co/Nn0JW0ylgp — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) May 13, 2026

La legislación también reafirma el respaldo de Washington a Ucrania y a la OTAN, en momentos en que el presidente Donald Trump ha cuestionado públicamente la utilidad de la alianza atlántica y ha mostrado una postura más cercana hacia Moscú desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Entre las medidas incluidas en el paquete destacan sanciones más severas contra instituciones financieras rusas, empresas petroleras y mineras, así como controles adicionales a las exportaciones vinculadas al Kremlin. Además, el proyecto prevé mecanismos de apoyo para la reconstrucción de Ucrania y la creación de un coordinador especial para supervisar esas tareas.

El republicano Brian Fitzpatrick, uno de los primeros miembros de su partido en apoyar la petición, celebró el avance legislativo con un mensaje dirigido a Kiev: “Un mensaje para nuestros amigos ucranianos: la ayuda está en camino”.

Today, we sent a clear message to our Ukrainian friends: help is on the way.



From the start of this war, I have worked to rally America and our allies around one simple truth: Ukraine must have the strength to win, and Putin must pay for every mile of terror he has unleashed.… pic.twitter.com/KjywM2R0CG — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) May 13, 2026

Kevin Kiley justificó su apoyo afirmando que los recientes avances militares ucranianos abren una oportunidad para negociar la paz desde una posición de fuerza.

“Los recientes avances ucranianos han creado una oportunidad para la paz, pero el colapso del reciente alto el fuego demuestra que se necesita presión para que la diplomacia tenga éxito”, declaró el legislador californiano. “El Congreso puede actuar ahora, de manera bipartidista, para fortalecer esa presión y avanzar hacia una paz duradera que proteja los intereses de Estados Unidos y sus aliados”.

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