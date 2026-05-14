“Los recortes en la ayuda exterior estadounidense perjudican los derechos humanos a nivel mundial”: HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que los recortes aplicados por el gobierno de Donald Trump a la ayuda exterior de Estados Unidos en 2025 han provocado efectos “inmediatos y generalizados” en la protección de los derechos humanos alrededor del mundo, debilitando a organizaciones civiles, programas de asistencia y mecanismos de rendición de cuentas en países afectados por conflictos, violencia y regímenes autoritarios.

En un informe de 42 páginas titulado “El sueño de todo autócrata: Un panorama global de los perjuicios a los derechos humanos derivados de los recortes a la ayuda exterior estadounidense”, HRW sostiene que la suspensión abrupta de financiamiento entre enero y marzo de este año afectó directamente investigaciones sobre abusos, apoyo legal a víctimas y proyectos enfocados en libertad de prensa, acceso a la información y protección digital.

“La retirada del apoyo del gobierno estadounidense al movimiento mundial de derechos humanos fue música para los oídos de los autócratas”, afirmó Sarah Yager, quien señaló que muchas organizaciones se vieron obligadas a reducir operaciones o cerrar completamente debido a la pérdida repentina de recursos.

De acuerdo con el reporte, durante décadas Estados Unidos fue el principal donante mundial para programas relacionados con derechos humanos y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la administración Trump impulsó una reestructuración drástica de la ayuda exterior que afectó iniciativas en decenas de países.

NEW: The United States government’s abrupt cuts to nearly all US foreign aid in 2025 harmed the global human rights movement and put countless people at risk.



While no government is obligated to provide foreign aid, the way the US terminated assistance caused foreseeable harm… pic.twitter.com/eVrZyxQKL9 — Human Rights Watch (@hrw) May 14, 2026

Organizaciones reducen personal y suspenden investigaciones

El informe analiza el impacto de los recortes en al menos 16 países, incluidos Afganistán, Venezuela, Ucrania, Myanmar, Guatemala, Haití y República Democrática del Congo, donde organizaciones locales reportaron despidos de personal, cancelación de programas y dificultades para continuar con labores de monitoreo y asistencia humanitaria.

HRW documentó interrupciones en investigaciones relacionadas con desapariciones, violencia política y abusos contra comunidades vulnerables. También señaló que varias organizaciones dejaron de ofrecer apoyo legal y psicológico a víctimas de violencia debido a la falta de financiamiento.

“Cada vez que se interrumpe este tipo de apoyo, se debilitan los mecanismos que protegen a comunidades en riesgo y se dificulta la rendición de cuentas frente a abusos”, sostiene el informe.

La organización añadió que los efectos de los recortes han sido especialmente severos en contextos donde grupos civiles dependían en gran medida de fondos estadounidenses para operar programas de emergencia y protección comunitaria.

Exempleados y simpatizantes de la ONG se reúnen el viernes 27 de febrero de 2026 en Washington para conmemorar el primer aniversario de la disolución de USAID. Crédito: Allison Robbert | AP

Piden revisión independiente al Congreso de EE.UU.

Aunque HRW reconoce que ningún gobierno tiene la obligación legal de proporcionar ayuda exterior, el organismo sostiene que la manera en que Washington ejecutó las reducciones presupuestarias provocó “daños previsibles y evitables”.

Por ello, la organización pidió al Congreso de Estados Unidos realizar una revisión independiente sobre las consecuencias de los recortes y evaluar la posibilidad de restablecer fondos para programas internacionales de derechos humanos en futuros presupuestos federales.

El informe también exhorta a gobiernos aliados, organismos multilaterales y fundaciones privadas a reforzar el apoyo económico al movimiento global de derechos humanos ante el avance del autoritarismo y el aumento de crisis humanitarias en distintas regiones.

“Al recortar la financiación de forma tan rápida y generalizada, el gobierno estadounidense les arrebató el salvavidas a muchas personas que sufren abusos”, afirmó Yager. “La resiliencia de las organizaciones de derechos humanos ha sido extraordinaria, pero su determinación no sustituye el apoyo sostenido”.

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