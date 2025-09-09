La Corte Suprema autoriza a Trump a retener miles de millones en pagos de ayuda exterior

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, permitió el martes que la administración de Donald Trump congele miles de millones de dólares en pagos de ayuda exterior por ahora, poniendo en suspenso un fallo de un tribunal inferior que requería que los funcionarios gastaran $4 mil millones de dólares de ese dinero antes de fin de mes, según

Roberts, quien gestiona las apelaciones de emergencia de los tribunales federales en Washington, D.C., emitió lo que se conoce como una suspensión administrativa: una orden temporal que busca dar a los jueces más tiempo para revisar el caso.

La orden está relacionada con $4,000 millones de dólares en ayuda exterior aprobados por el Congreso, pero que, según la administración Trump, ya no se ajustan a sus prioridades. La Casa Blanca está organizando una iniciativa multifacética para cancelar ese gasto, tanto en los tribunales como en el Congreso.

La demanda subyacente fue interpuesta por varios grupos que reciben financiación de ayuda exterior, encabezados por Global Health Council (Consejo de Salud Global, en español).

La orden no indica cómo resolverá el tribunal la apelación, aunque podría dificultar que los grupos que demandaron por los recortes de fondos de ayuda exterior recuperen el dinero aprobado por el Congreso.

