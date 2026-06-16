Dos personas murieron y una permanece desaparecida tras volcamiento de de embarcación tipo airboat en Florida

Las autoridades de Florida mantienen un operativo de búsqueda después del volcamiento de una embarcación tipo airboat ocurrido el lunes en el canal Istokpoga, en el condado de Highlands.

La Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que el incidente involucró una sola embarcación.

Según el reporte preliminar, siete personas viajaban en el aerodeslizador con destino al río Kissimmee cuando ocurrió el accidente.

Embarcación comenzó a llenarse de agua antes de volcar

Las autoridades indicaron que, al aproximarse al río desde el canal Istokpoga, la embarcación ingresó a una zona de mayor profundidad.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo comenzó a ingresar agua y posteriormente volcó, provocando que todos los ocupantes cayeran al agua.

Cuatro personas lograron llegar por sus propios medios hasta la orilla.

Tras el accidente, equipos de emergencia iniciaron una búsqueda inmediata para localizar a tres pasajeros que permanecían desaparecidos.

Posteriormente, dos de esas personas fueron encontradas y declaradas fallecidas en el lugar.

Continúan las labores para localizar al tercer pasajero

Las autoridades confirmaron que el operativo continúa para localizar a la tercera persona desaparecida.

La Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands expresaron sus condolencias a las familias afectadas por el accidente.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de las víctimas.

Las autoridades indicaron que el incidente permanece bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron el volcamiento.

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