G7 y Trump respaldan más presión a Rusia para “alcanzar un acuerdo” con Ucrania

“Rusia debería alcanzar un acuerdo. Rusia ha perdido una enorme cantidad de personas, y Ucrania también”, aseguró este martes el presidente estadounidiense, Donald Trump, durante una reunión bilateral con el emir de Qatar, confirmando, además, un encuentro con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia.

Trump dijo que mantuvo “una reunión” con su par ucraniano y que otras discusiones estaban previstas este martes. El mandatario estadounidense llegó pletórico a Evian el lunes, tras alcanzar un acuerdo marco con Irán, y con la intención de “hacer algo” ahora sobre el conflicto en Ucrania, que ya dura más de cuatro años.

“Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente Zelenski y con el presidente Putin, y veo que quizá podamos hacer algo allí. De verdad lo creo, la verdad. Ambos están abiertos a ello”, indicó el lunes, al reunirse con su par francés, Emmanuel Macron.

G7 y Trump contemplan nuevas sanciones al petróleo ruso

Poco después, los líderes del G7, incluido Trump, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, incluso con sanciones al petróleo.

Fuentes diplomáticas francesas explicaron, al término de la sesión de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en la que participó como invitado su presidente, Volodimir Zelenski, que esa mayor presión podría ejercerse en especial con nuevas sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso, una vez que se espera el desbloqueo del estrecho de Ormuz, cuyo cierre provocó la suspensión de sanciones a Rusia.

Las fuentes señalaron que Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo, y que como los otros líderes del G7, coincidió en que esa nueva dinámica le beneficia.

Tras los nuevos ataques perpetrados el lunes por Rusia, que causaron al menos 11 muertos e incendiaron una catedral histórica en Kiev, Zelenski pidió “más presión” sobre Rusia y “más apoyo a la defensa aérea de Ucrania”.

Tras buscar en vano una reunión con Putin durante el G7, Zelenski propuso de nuevo una reunión en Estados Unidos, “un formato en el que a Putin le resultaría más difícil negarse”, dijo el ucraniano en un video publicado este lunes en la red social X.

Rusia niega invitación al G7

Moscú, por su parte, aseguró este martes que no ha recibido una invitación oficial de la parte ucraniana para un posible encuentro entre Zelenski y Putin, en el marco de la cumbre del G7 en Francia. “Por supuesto que no”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a si habían recibido esa invitación oficial de Kiev.

Peskov aclaró inmediatamente que entre Moscú y Kiev “no existen canales oficiales”. Según el Kremlin, si Zelenski “está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, y el régimen de Kiev sabe perfectamente a qué nos referimos, siempre puede venir a Moscú”.