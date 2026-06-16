Jueza bloquea ley de Idaho que restringe el uso de baños a personas trans

Una jueza federal bloqueó parcialmente este martes la aplicación de una controvertida ley del estado de Idaho que restringe el acceso de las personas transgénero a baños públicos acordes con su identidad de género y contempla sanciones penales para quienes incumplan la norma.

La decisión fue emitida por la jueza federal Amanda Brailsford, quien concedió una orden judicial preliminar al considerar que existen fundamentos para concluir que la legislación podría ser inconstitucional debido a su vaguedad y a la amplia discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de aplicarla.

En su resolución, la magistrada señaló que la ley “impone sanciones penales significativas, pero deja decisiones cruciales sobre su aplicación a la discrecionalidad sin pautas claras de los agentes individuales”, lo que podría derivar en una aplicación arbitraria y desigual. La medida judicial suspende parcialmente la entrada en vigor de la norma, prevista para el próximo 1 de julio, mientras continúa el litigio en los tribunales federales.

La demanda fue presentada por seis residentes transgénero de Idaho, quienes sostienen que la legislación vulnera derechos protegidos por la Constitución estadounidense, entre ellos la igualdad ante la ley y las garantías de debido proceso. La orden permite temporalmente que las personas trans utilicen baños individuales acordes con su identidad de género y también baños compartidos cuando no existan alternativas razonables disponibles.

Cabe recordar que Idaho es conocido por su fuerte tendencia conservadora. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales impulsores de legislación relacionada con cuestiones de identidad de género, educación y derechos reproductivos.

US District Judge Amanda Brailsford has granted a preliminary injunction that halts Idaho from enforcing a law that criminalizes the use of certain restrooms that do not match an individual’s sex at birth on the basis that it is too "vague."



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Con una población cercana a los 2 millones de habitantes, el estado cuenta con una amplia mayoría republicana tanto en el Congreso estatal como en la oficina del gobernador. En los últimos años, Idaho ha aprobado varias leyes que han sido objeto de impugnaciones judiciales por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de la comunidad LGBTQ+.

La norma ahora parcialmente bloqueada había sido descrita por grupos de derechos humanos como una de las más restrictivas del país debido a que no se limitaba a escuelas o edificios gubernamentales, sino que también se aplicaba a numerosos espacios privados abiertos al público, incluidos restaurantes, centros comerciales y oficinas.

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