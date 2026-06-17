Buscan a entrenadora personal desaparecida tras salir de un gimnasio en Carolina del Sur

Las autoridades de Lexington, en Carolina del Sur, mantienen una investigación para localizar a una mujer que fue reportada como desaparecida después de salir de un gimnasio la semana pasada.

Elena Katherine Moore, de 39 años, no ha sido vista ni ha tenido contacto con familiares o conocidos desde el jueves, según informó el Departamento de Policía de Lexington.

La desaparición fue reportada oficialmente al día siguiente.

Moore trabaja como entrenadora personal en un centro deportivo local y, de acuerdo con investigadores, tenía una rutina habitual que incluía visitas frecuentes al gimnasio Planet Fitness ubicado en Whiteford Way.

Videos de vigilancia reconstruyen sus últimos movimientos conocidos

Según la policía, Moore registró su ingreso al gimnasio el jueves a las 6:40 p. m.

Posteriormente, cámaras de seguridad captaron imágenes que la muestran alejándose del establecimiento y caminando hacia una zona boscosa ubicada detrás de una tienda cercana.

Las autoridades informaron después que nuevas grabaciones permitieron ampliar la línea de tiempo.

De acuerdo con esa actualización, Moore fue vista por última vez a las 9:17 p. m. caminando por el estacionamiento de un supermercado cercano y dirigiéndose hacia Old Cherokee Road.

Según la policía, vestía la misma ropa reportada al salir del gimnasio.

Equipos de búsqueda mantienen operativo y solicitan ayuda del público

Las autoridades señalaron que realizaron búsquedas con drones en el área boscosa cercana sin encontrar indicios sobre su ubicación.

Posteriormente, agentes regresaron para continuar el recorrido y ampliar la recolección de información.

Investigadores indicaron que no se tiene confirmación sobre si Moore llevaba consigo su teléfono celular.

La policía describió a la mujer como una persona de aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura, alrededor de 120 libras, cabello castaño y ojos marrones.

La última vez que fue vista llevaba una chaqueta deportiva con cierre color verde oliva y pantalón deportivo negro.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato podría resultar relevante para avanzar en la investigación y solicitaron que cualquier persona con información se comunique con las líneas habilitadas para el caso.

Por el momento, la investigación continúa abierta.

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