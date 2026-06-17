Sentencian a cadena perpetua a un padre de Georgia por el terrible abuso en contra de sus 4 hijos

Un padre de Georgia, cuya hija de 10 años murió en un incendio provocado por su hermano mientras intentaba escapar de años de maltrato, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

William Linn McCue, de 51 años, fue declarado culpable de homicidio doloso, dos cargos de violación, tres cargos de abuso sexual agravado de menores y dos cargos de incesto en relación con la muerte de su hija, quien falleció por inhalación de humo, según anunció la Fiscalía del Condado de Gwinnett en un comunicado de prensa.

“El trato que recibieron estos niños fue horrible”, declaró la fiscal Patsy Austin-Gatson. “La muerte de esta niña fue inconcebible y evitable, y ella y sus hermanos merecían algo mejor de lo que recibieron de sus padres”.

El caso salió a la luz el 17 de abril de 2022, cuando los servicios de emergencia acudieron a un incendio en la casa de los McCue en Loganville.

Según la fiscalía, Carina, la esposa de McCue, de 42 años, rescató a sus hijos de 12 y 8 años de la casa, pero no pudo llegar hasta su hija de 10 años.

“[La niña] dormía en un baño cerrado con llave, con un trozo de madera contrachapada sobre la bañera a modo de cama, cuando se inició el incendio”, declaró la fiscalía.

Posteriormente se supo que el hijo de la pareja, de 15 años en ese entonces, “provocó el incendio para escapar del maltrato al que él y sus hermanos estaban siendo sometidos”, según el comunicado de prensa.

Según la fiscalía, que citó testimonios y pruebas presentadas en el juicio de McCue, los niños presuntamente sufrieron palizas severas y fueron obligados a usar collares eléctricos y a permanecer desnudos sobre bloques de cemento durante horas, o incluso días.

Tampoco se les permitía usar los inodoros y, en su lugar, tenían que usar baldes que solo se vaciaban una vez por semana.

A los niños tampoco se les permitía asistir a la escuela. “Las pruebas demostraron que los niños prosperaron una vez que se separaron de sus padres, aunque su desarrollo y nivel educativo estaban muy por debajo de su edad”, declararon los fiscales.

Según los fiscales, la esposa de McCue, Carina, testificó durante el juicio que su esposo le había confesado haber violado a su hija mayor, quien tenía 17 años en ese momento. La adolescente también declaró ante el jurado que su padre había abusado sexualmente de ella y de su hermana menor durante años.

Carina se había declarado culpable previamente de tres cargos de crueldad infantil en primer grado, agresión con agravantes y detención ilegal. Fue sentenciada a 90 años de prisión.

Los fiscales argumentaron que, aunque McCue no se encontraba en casa cuando se produjo el incendio, seguía siendo responsable de la muerte de su hija menor.

Según los fiscales, el jurado deliberó durante casi cuatro horas antes de declararlo culpable de todos los cargos.

Un juez ordenó a McCue cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, seguidas de una cuarta cadena perpetua y, posteriormente, 120 años consecutivos de prisión.

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