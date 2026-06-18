Los Ángeles: el tiempo para hoy jueves 18 de junio

Los Ángeles se prepara para un jueves con escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:41 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:07 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 75 grados Fahrenheit (16 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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