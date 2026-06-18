Yorghaki a solas con ‘Antes de que sea tarde’

Yorghaki es un fan irredento de la moda. Su familia es en parte responsable de que este cantante venezolano esté enamorado de las fibras, los colores, los vuelos y los brillos.

Su abuelo llegó de Siria a Venezuela en un barco a buscar un mejor futuro. Lo único que se le ocurrió, como buen comerciante que era, fue vender bisutería, hilos, aplicaciones para la ropa, entre otras cosas.

“Como tuvo la tienda por muchos años, mi mamá nació alrededor de todo eso”, contó. “Luego, mi mamá pasa a ser fashionista; a los 15, 20 años, ella se vestía súper cool”.

Luego nació su hermana y después él. Y tanto la mamá como la hermana lo influencian de todo lo que tiene que ver con la moda, “y yo crezco en una casa donde la moda siempre ha estado como de primero, y los colores, y la estética, y las telas, y todas esas cosas”.

Esa pasión es latente en la portada del nuevo disco de Yorghaki, “Antes de que sea tarde”, donde el artista luce un pantalón con un vuelo impresionante, obra de una diseñadora venezolana.

Este material representa una etapa nueva en la carrera del cantautor porque se trata de un disco en solitario con ocho canciones que, en contraste con su música anterior, es más personal porque, por ejemplo, refleja su filosofía de vida: vivir con más intensidad, con menos preocupaciones y amando más.

“Es como, antes de que sea tarde voy a hacer todas las cosas que yo me prometí”, dijo. “[Por ejemplo] voy a amar a mi familia, voy a querer a mi novia, voy a compartir con mis amigos, voy a hacer todas las cosas que yo siempre quise hacer, me voy a lanzar de un paracaídas, voy a escribir una canción, voy a dirigir un programa de televisión, voy a dirigir una película…”.

Es ese llamado de que la vida es una, dijo, y hay que gozarla y disfrutarla porque no hay otra.

Yorghaki alcanzó la fama internacional al fusionar el reguetón con el merengue, un género al que llamó merenguetón. Su ascenso fue de la mano de Alleh, el cantante con el que formó un dúo y con quien editó el disco “La Ciudad”, de donde surgió el tema “Capaz”, que fue bastante popular.

Luego de esa vorágine y del éxito, el artista hizo una pausa para pensar qué quería hacer de su vida. Se decidió por la música y un buen día se trasladó a República Dominicana, donde se inspiró para grabar “Antes de que sea tarde”.

“Ahí encontré los ritmos, ahí me encontré de nuevo con la música. Me encontré conmigo y con la computadora, me encontré con la voz, me encontré con todas estas cosas que yo tenía miedo de enfrentar, pero hí las enfrenté”, asegura.

El artista espera comenzar una gira pronto, pero antes, uno de sus propósitos con el álbum es “que a la gente le llegue el mensaje de que la vida es una y que tienes que hacer lo que quieras”.