Autoridades buscan a dos hermanos desaparecidos tras salir de su casa de madrugada en Colorado

Las autoridades de Colorado mantienen una búsqueda activa para localizar a dos hermanos menores de edad que desaparecieron tras salir de su vivienda durante la madrugada y no regresar.

Eliyah Parras, de 15 años de edad, y Naomie Parras, de 12, fueron vistos por última vez en el área de 37th Street y 23rd Avenue, en la ciudad de Evans, después de abandonar su residencia ubicada en Mission Springs Way.

De acuerdo con la Policía de Evans, se cree que ambos dejaron la vivienda alrededor de las 3:00 am. Hasta el momento no se han informado las razones por las que salieron del lugar.

Las autoridades indicaron que, pese a haber recibido múltiples reportes y pistas por parte de la comunidad, no han logrado determinar el paradero de los adolescentes.

“Este ha sido un momento increíblemente difícil para la familia, que está desesperada por traer a sus seres queridos de regreso a casa sanos y salvos”, señaló el departamento policial en una publicación difundida el domingo.

La institución también insistió en que los menores no están siendo buscados por haber cometido alguna falta.

“Queremos enfatizar que Eliyah y Naomie no están en problemas. Nuestro principal objetivo es localizarlos y llevarlos a casa de forma segura lo antes posible”, indicó la policía.

La desaparición también generó preocupación en la comunidad educativa local. Jessica Adams, docente de la zona y quien aseguró haber sido profesora de ambos, pidió apoyo ciudadano para ampliar la búsqueda.

“Podrían estar en cualquier lugar a estas alturas. Por favor, estén atentos y contacten a la policía si los ven”, escribió en redes sociales.

Según la descripción difundida por las autoridades, Eliyah mide aproximadamente 1,83 metros, tiene cabello rojo, ojos azules y una perforación en una ceja.

Naomie también tiene cabello rojo y ojos azules, además de una perforación en la nariz.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona con información sobre el paradero de los hermanos se comunique con el centro de despacho del condado de Weld o con los servicios de emergencia.

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