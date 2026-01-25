Asesinó y desmembró a su pareja en Colorado: ocultó el cuerpo bajo la cama y trató de simular un suicidio

Un hombre de 19 años fue acusado en Colorado de asesinar brutalmente y desmembrar a su novia, esconder sus restos debajo de la cama y luego intentar convencer a la policía de que se trató de un suicidio, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Luis Antonio Méndez Hernández, quien enfrenta tres cargos de asesinato —incluidos asesinato en primer grado tras deliberación y con extrema indiferencia— además de un cargo adicional por manipulación de un cuerpo humano fallecido, por la muerte de Griselda Amarilis López-Racancoj, madre de su hija.

Hallazgo del cuerpo y arresto

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Frisco, los agentes respondieron poco después de la medianoche del 29 de diciembre de 2025 a una llamada por una presunta emergencia médica en una residencia local.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron el cuerpo de una mujer adulta. Debido a las circunstancias sospechosas, las autoridades obtuvieron una orden de registro y detuvieron a Hernández ese mismo día. La declaración jurada de causa probable permaneció sellada hasta que fue hecha pública por un juez esta semana.

Restos ocultos bajo la cama

Según la declaración jurada obtenida por medios locales, durante la inspección de la vivienda varios residentes informaron haber visto una bolsa debajo de la cama en la habitación que compartían Hernández y López-Racancoj.

Al revisar el área, los investigadores encontraron el cuerpo desmembrado de la víctima dentro de una bolsa de basura blanca, oculto bajo la cama. En el armario de la habitación del acusado se recuperó un cuchillo de carne de seis pulgadas cubierto de sangre, así como almohadas con patrones de manchas compatibles con haber sido presionadas contra el rostro de una persona.

Contradicciones y mensajes sospechosos

Una de las residentes del inmueble declaró que la pareja había discutido y terminado su relación la noche del 27 de diciembre, y que al ver nuevamente a Hernández dos días después, este presentaba arañazos visibles en el cuello y el pecho.

Otro compañero de vivienda relató que el acusado envió mensajes de texto “extraños”, en los que afirmaba de forma repentina que López-Racancoj tenía tendencias suicidas, aunque se negó a revelar su paradero cuando fue confrontado.

Versión del acusado

Durante una entrevista posterior a la lectura de sus derechos, Hernández aseguró que encontró a su pareja sin vida al regresar a la cama tras alimentar a su hija durante la madrugada. Alegó que no llamó al 911 por miedo y conmoción, y sugirió que la víctima pudo haberse suicidado.

Sin embargo, según los investigadores, el acusado admitió haber envuelto el cuerpo en una manta, ocultarlo bajo la cama y realizar búsquedas en internet sobre cómo deshacerse de un cadáver, lo que contradice su versión inicial.

Hernández permanece detenido en la cárcel del condado de Summit, con una fianza fijada en $5 millones de dólares. Hasta el momento, no se ha informado la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.

