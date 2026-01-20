Acusan a hombre en Denver del asesinato de un niño de dos años: tenía un largo historial por abuso infantil

Un hombre de Denver fue acusado del asesinato de un niño de dos años durante el fin de semana, un caso que sacó a la luz su extenso historial criminal vinculado a abuso infantil, informaron las autoridades de Colorado.

El acusado fue identificado como Nicolas Stout, de 38 años, quien fue arrestado el domingo por el Departamento de Policía de Denver y trasladado al centro de detención del centro de la ciudad, según registros del Departamento del Sheriff del condado.

Stout enfrenta un cargo de homicidio en primer grado y otro de maltrato infantil con resultado de muerte, delitos que lo inhabilitan para salir en libertad bajo fianza mientras avanza el proceso judicial.

Investigación y antecedentes penales

La Oficina de Investigaciones de Colorado informó que el acusado cuenta con un historial criminal que se remonta a 2005, con al menos seis delitos graves previos, además de los cargos recientes.

Ese año fue acusado de robo grave, agresión en tercer grado y secuestro en segundo grado, aunque los registros no especifican si fue declarado culpable. En 2006, Stout fue arrestado por agresión sexual a una menor, sin que se conozca el desenlace judicial del caso ni si fue obligado a registrarse como delincuente sexual.

En 2012, enfrentó seis cargos por posesión de armas por parte de un exconvicto y suplantación de identidad de un agente de paz. Los cargos por armas fueron desestimados, pero fue condenado por hacerse pasar por un agente de la ley y sentenciado a un año de libertad condicional.

Tras ese episodio, no se registraron nuevos encuentros con el sistema judicial durante 14 años, hasta el caso ocurrido el pasado fin de semana.

Hallazgo del menor y cargos que enfrenta

La policía de Denver respondió el domingo alrededor de las 7:30 p. m. a una llamada sobre un niño de dos años que no respondía en la cuadra 100 de South Vrain Street, en el vecindario de West Barnum.

Al llegar al lugar, los agentes hallaron al menor sin vida y procedieron poco después al arresto de Stout. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre ni el género del niño, ni se ha aclarado qué relación tenía el acusado con la víctima.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta.

Posibles condenas

En Colorado, el asesinato en primer grado es un delito grave de clase 1, castigado con cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. El estado abolió la pena de muerte en 2020.

El cargo adicional de abuso infantil con resultado de muerte puede conllevar penas de entre ocho y 24 años de prisión, además de multas de hasta un millón de dólares, dependiendo de si se determina que el delito fue cometido de forma consciente y si el acusado se encontraba en una posición de confianza respecto al menor. En ese caso, la pena sería equivalente a la del asesinato en primer grado.

