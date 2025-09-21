La búsqueda de dos cazadores de alces en Colorado lleva al hallazgo de dos cuerpos sin identificar

Dos cuerpos fueron encontrados cerca del sendero Río De Los Pinos, en Colorado, donde se buscaba a los cazadores de alces Andrew Porter e Ian Stasko, ambos de 25 años, desaparecidos desde el sábado pasado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Conejos anunció el viernes que dos cadáveres no identificados fueron encontrados el jueves por la mañana, a dos millas del comienzo del sendero Río De Los Pinos, en la frontera entre Nuevo México y Colorado.

“En este momento, los individuos permanecen sin identificar. La investigación está en curso y no hay más detalles disponibles a la espera de la identificación y notificación a los familiares más cercanos”, señaló la institución en un comunicado.

La desaparición

Los investigadores iniciaron la búsqueda el sábado pasado, cuando se reportó la desaparición de Andrew Porter e Ian Stasko, ambos de 25 años.

Los jóvenes cazadores habían ingresado en el área silvestre de San Juan, al oeste del embalse de Trujillo Meadows, pero no regresaron ni se comunicaron con sus seres queridos a la hora prevista.

Cerca del sendero se localizó su vehículo con mochilas y equipo de camping, lo que elevó la preocupación debido a las fuertes lluvias y mal tiempo registrados en la zona.

Operativo de búsqueda

La operación desplegó equipos aéreos, brigadas en tierra, perros rastreadores, drones y voluntarios. Además de personal local, participaron rescatistas de Texas, Oklahoma, Arkansas y Wyoming, entre otros estados.

El embalse de Trujillo Meadows, situado en el condado de Conejos, es un área protegida de 69 acres administrada por el Servicio Forestal de EE. UU.

