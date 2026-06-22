Cómo ahorrar dinero en gasolina con la tarjeta de crédito adecuada





Ya sea que tengas una tarjeta de gasolina de una marca específica, una tarjeta de un club de almacenes o una tarjeta de recompensas, te conviene aprovechar y combinar todos los descuentos posibles para ahorrar más.

By Penelope Wang, Keith Barry

Los expertos de Consumer Reports han encontrado que las tarjetas de crédito de gasolineras, las tarjetas con recompensas y las aplicaciones de pago pueden ayudarte a enfrentar el aumento en los precios de la gasolina, siempre y cuando sepas cómo usarlas.

Las tarjetas de crédito de gasolineras, como las de Shell o ExxonMobil, suelen ofrecer descuentos de entre 5 y 10 centavos por galón, lo que puede ayudar al conductor promedio a ahorrar cientos de dólares al año. Pero las tarjetas de crédito que ofrecen reembolsos en efectivo (cash back) pueden generar más ahorros. Además, muchas veces puedes combinarlas con el programa de recompensas de la propia gasolinera. Esta estrategia, conocida como “combinar descuentos”, es recomendada por muchos expertos en finanzas personales. En algunos casos, los ahorros pueden igualar o incluso superar los descuentos que ofrecen las gasolineras a quienes pagan en efectivo.

“Al vincular una tarjeta de crédito que ofrece recompensas en gasolina, puedes combinar ambos descuentos”, dice Ted Rossman, analista principal de Bankrate, quien utiliza esta estrategia personalmente. Por ejemplo, podrías combinar un 3% de reembolso en efectivo (cash back) de tu tarjeta de crédito con un descuento de 5 centavos por galón a través de la aplicación de una gasolinera, para ahorrar un poco más de 6 centavos por galón.

Algunas tarjetas de crédito también ofrecen ahorros cuando pagas la carga de un vehículo eléctrico en estaciones de carga públicas.

Para encontrar más formas de ahorrar al llenar el tanque, los expertos de Consumer Reports analizaron a fondo los programas de recompensas de las tarjetas de crédito. Estas son algunas estrategias para obtener los mayores ahorros, junto con algunas de las tarjetas que pueden ayudarte a ahorrar más al cargar gasolina:

• Usar la tarjeta de crédito adecuada puede ayudarte a ahorrar dinero al comprar gasolina.

• Cuando los precios de la gasolina son altos, las tarjetas con recompensas suelen ayudarte a ahorrar más que las tarjetas que ofrecen reembolsos en efectivo para gasolina.

• Es más fácil calificar para las tarjetas de crédito de las compañías de gasolina.

• Para evitar alcanzar el límite de recompensas, usa una tarjeta solo para comprar gasolina.

Una tarjeta con recompensas puede ayudarte a ahorrar más

Si buscas los descuentos más generosos en gasolina, considera una tarjeta de crédito con recompensas que ofrezca reembolso en efectivo (cash back) por tus compras de gasolina. Como las tarjetas de gasolineras suelen ofrecer descuentos en centavos por galón, su valor disminuye cuando suben los precios del combustible.

Por ejemplo, llenar un tanque de 15 galones con una tarjeta que ofrece 5 centavos de descuento por galón podría ahorrarte hasta $1.50. En cambio, una tarjeta que ofrece 3% de reembolso en efectivo podría ahorrarte alrededor de $2 en esa misma compra.

“Cuando los precios de la gasolina suben, los descuentos fijos de las tarjetas de gasolineras pierden valor”, dice Rossman.

Puedes encontrar tarjetas sin cuota anual, pero es importante revisar sus limitaciones.

Por ejemplo, la American Express Blue Cash Everyday no cobra cuota anual y ofrece 3% de reembolso en los primeros $6,000 gastados al año en gasolineras de EE. UU.; después, el reembolso baja a 1%.

Otra opción es la tarjeta PenFed Platinum Rewards Visa Signature, que ofrece 5 puntos por cada dólar gastado en gasolina y en la carga de vehículos eléctricos, sin límite en la cantidad de millas. Esos puntos pueden canjearse en el sitio web de PenFed por viajes, productos, tarjetas de regalo y otras recompensas.

Para comparar tarjetas de crédito y sus recompensas, consulta sitios como Bankrate, CreditCards.com, Credit Karma, Money Crashers, NerdWallet, The Points Guy y WalletHub. Estos sitios resumen beneficios, cuotas y condiciones. (Ten en cuenta que muchos reciben comisiones cuando los usuarios solicitan una tarjeta a través de sus enlaces).

Las tarjetas de los clubes de almacenes también ofrecen ahorros en gasolina

Los clubes de almacenes como Costco y Sam’s Club ofrecen tarjetas de crédito con atractivas recompensas en compras de gasolina, que pueden utilizarse en cualquier gasolinera. Además, en Costco puedes comprar gasolina Top Tier, que contiene detergentes diseñados para ayudar a mantener limpio el motor y prolongar su vida útil. Los ahorros que ofrecen estas tarjetas por sí solos pueden compensar el costo de la membresía. Si ya eres miembro, vale la pena aprovechar este beneficio.

La Sam’s Club Mastercard ofrece 5% de reembolso en compras de gasolina hasta $6,000 al año; después, el porcentaje baja a 1%. La Costco Anywhere Visa Card de Citi ofrece 5% de reembolso en gasolina en Costco y 4% en gasolina o carga de vehículos eléctricos fuera de Costco, hasta $7,000 al año; después, el beneficio baja a 1%.

Cuándo conviene una tarjeta de gasolinera

Las tarjetas de gasolineras pueden ser una mejor opción para quienes no tienen un historial de crédito excelente, ya que generalmente es más fácil calificar para ellas. La mayoría no cobra cuota anual, pero suelen tener tasas de interés elevadas si mantienes un saldo pendiente. Por ejemplo, la tarjeta de Shell cobra una tasa de interés anual (APR) de 29.49%, comparada con el promedio nacional de 18.79% para las tarjetas de crédito.

Los descuentos también suelen ser modestos. Si compras 35 galones de gasolina al mes a $3.92 por galón, gastarías aproximadamente $137.20. Con un descuento de 5 centavos por galón, recibirías apenas $1.75, equivalente a un reembolso de aproximadamente 1.28%. Y mientras más suba el precio de la gasolina, menor será el valor relativo de ese descuento.

También podrías encontrarte con límites en la cantidad de galones que califican para el descuento. Por ejemplo, los puntos de Stop & Shop Go Rewards están limitados a 20 galones por transacción. Además, por lo general, estos descuentos solo pueden usarse en estaciones de gasolina de la marca participante.

Aun así, algunas tarjetas ofrecen beneficios adicionales, como descuentos en compras dentro de la tienda o recompensas en otras categorías de gasto.

Cómo combinar recompensas para ahorrar más

Para maximizar tus ahorros, trata de combinar las recompensas de tu tarjeta de crédito con otros programas de recompensas siempre que sea posible. Estos programas pueden ofrecerte unos centavos de descuento por galón en cada compra y no es necesario tener una tarjeta de crédito de una gasolinera para aprovecharlos.

En lugar de eso, puedes vincular tu tarjeta de crédito que ofrece recompensas a la aplicación de la gasolinera y luego usar la app para pagar, escanear un código o ingresar tu número de membresía en la gasolinera.

Algunos ejemplos:

• Cumberland Farms SmartPay puede ayudarte a ahorrar hasta 10 centavos por galón.

• La aplicación Earnify de Amoco, AMPM y BP ofrece descuentos de 5 centavos por galón para la mayoría de los conductores, y hasta 10 centavos por galón para miembros de Amazon Prime.

• Los miembros de Walmart+ pueden ahorrar hasta 10 centavos por galón en varias gasolineras participantes, incluidas estaciones de ExxonMobil, además de las gasolineras de Walmart.

• Los usuarios de la aplicación de Shell pueden ahorrar hasta 10 centavos por galón, y el programa Shell Fuel Rewards puede vincularse con Stop & Shop Go Rewards.

• Algunas aplicaciones de supermercados y la aplicación Upside permiten acumular puntos que luego pueden canjearse por descuentos en gasolina.

Por ejemplo, un miembro de Sam’s Club podría usar la Sam’s Club Mastercard, que ofrece 5% de reembolso, y combinarla con la aplicación Cumberland Farms SmartPay, que ofrece 10 centavos de descuento por galón. Este ahorro es mayor que el descuento de 5 o 10 centavos por galón que ofrecen algunas gasolineras por pagar en efectivo.

Pero asegúrate de leer la letra pequeña sobre privacidad, ya que los programas de recompensas pueden crear perfiles muy detallados de tus hábitos de compra.

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