Cuatro excursionistas han muerto por el calor extremo en el Gran Cañón durante junio

Al menos cuatro excursionistas murieron este mes por presuntas complicaciones asociadas al calor extremo mientras recorrían senderos del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés).

En un comunicado divulgado el 19 de junio, la agencia detalló que guardaparques y equipos de emergencia atendieron dos incidentes distintos ocurridos el 12 y el 16 de junio dentro del denominado Inner Canyon, una de las zonas más exigentes del parque, donde las temperaturas pueden superar los 43 °C incluso a la sombra durante las horas del mediodía.

Cronología de las muertes por calor en el Gran Cañón

El primer caso ocurrió el 12 de junio y correspondió a un hombre de 72 años de edad que presentó síntomas compatibles con enfermedad relacionada con el calor mientras transitaba por el sendero South Kaibab.

Cuatro días después, el 16 de junio, un hombre de 67 años y una mujer de 68 años fueron encontrados sin vida en el sendero North Kaibab. Aunque la investigación continúa abierta, las autoridades señalaron que ambos aparentemente también sucumbieron a los efectos de las altas temperaturas.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que, pese al rápido despliegue de equipos de rescate y apoyo aéreo, las tres personas ya habían fallecido cuando llegaron los socorristas. Los cuerpos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del condado de Coconino.

Estos fallecimientos se suman al caso reportado días antes, el 3 de junio, cuando un excursionista de 18 años murió mientras realizaba una caminata de un día desde el South Rim hasta el río Colorado y de regreso por el sendero Bright Angel.

Según el reporte oficial, el joven comenzó a presentar síntomas asociados al calor poco después de la 1:40 pm, en una zona ubicada por debajo de Havasupai Gardens. Los guardaparques localizaron al excursionista unos nueve metros fuera del sendero principal, en un área remota cercana a Garden Creek.

Las autoridades desplegaron una operación de rescate con apoyo de helicóptero y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

El Servicio de Parques Nacionales reiteró el llamado a evitar actividades extenuantes durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratado y revisar las alertas meteorológicas antes de ingresar al parque, especialmente durante el verano, cuando el calor en el interior del cañón puede alcanzar niveles peligrosos.

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