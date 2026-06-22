Vehículo de asistencia en tierra impactó avión de Southwest Airlines durante embarque en Tennessee

Un vehículo de asistencia en tierra impactó un avión de Southwest Airlines mientras los pasajeros abordaban la aeronave el domingo en el Aeropuerto Internacional de Memphis, en Tennessee.

La aerolínea confirmó que el incidente involucró al vuelo 4013 y obligó a retirar el avión de operación como medida preventiva. No se registraron personas lesionadas.

“Southwest Flight 4013 fue impactado por un vehículo de equipos terrestres durante el proceso de embarque”, indicó la compañía en declaraciones a Fox Digital News.

La Autoridad Aeroportuaria del condado de Memphis-Shelby describió el hecho como un incidente aislado y aseguró que se activaron los protocolos correspondientes.

Pasajeros continuaron su viaje tras el incidente

Tras el impacto, los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave para continuar su viaje.

Aunque inicialmente un portavoz indicó que el vuelo alternativo cubriría la ruta hacia Dallas, registros operativos de la compañía mostraron que el vuelo 4013 retomó posteriormente su programación con destino al área de Las Vegas, específicamente al Aeropuerto Internacional Harry Reid.

De acuerdo con reportes de seguimiento de vuelos, la salida acumuló un retraso cercano a cuatro horas y el aterrizaje se estimó alrededor de las 5:30 pm, cuando originalmente estaba previsto para la 1:50 pm.

Southwest Airlines informó que abrió una investigación interna para determinar las circunstancias del incidente.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra principal prioridad”, señaló la empresa, que indicó que el caso será evaluado dentro de su Sistema Integral de Gestión de Seguridad.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el tipo de daño sufrido por la aeronave ni sobre el vehículo involucrado.

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