Cae confianza global en Trump y se debilita la imagen internacional de EE.UU.: Pew Research Center

Un estudio a nivel internacional de Pew Research Center con sede en Washington D.C., reveló un fuerte descenso en la confianza global hacia el presidente Donald Trump y un deterioro paralelo en la imagen internacional de Estados Unidos, que es percibido cada vez menos como un socio fiable y respetuoso de las libertades civiles.

El estudio, realizado entre febrero y mayo de 2026 en 36 países con más de 42,000 encuestados, concluye que solo una mediana del 23% de los entrevistados confía en que Trump “haga lo correcto” en los asuntos internacionales.

En contraste, la mayoría expresa opiniones desfavorables sobre su liderazgo, especialmente en Europa, donde los niveles de desaprobación superan el 75% en varios países, según el informe global del Pew Research Center sobre actitudes hacia Estados Unidos y su liderazgo internacional.

El informe detalla que la percepción del mandatario estadounidense ha caído de forma notable en al menos ocho países europeos desde 2025, con descensos de hasta 15 puntos porcentuales en Grecia e Italia. Aunque en algunas naciones como Filipinas, Israel, Nigeria, Kenia y Ghana se mantiene cierto nivel de confianza en Trump, estos casos representan excepciones dentro de una tendencia global mayoritariamente negativa.

How do people in 36 countries see the #USA and #Trump? ???? pic.twitter.com/pfQZMWOL0V — Pew Research Center (@pewresearch) June 23, 2026

La encuesta advierte que el deterioro no se limita a la figura presidencial, sino que impacta directamente en la imagen de Estados Unidos. Solo el 37% de los encuestados tiene una opinión favorable del país, frente a un 57% que expresa una visión negativa. En este apartado, el estudio del Pew Research Center coincide con análisis previos de centros como Brookings Institution, que han señalado un debilitamiento del “soft power” estadounidense en la última década.

En términos de confianza como socio internacional, el cambio es particularmente marcado en aliados tradicionales: en Canadá, por ejemplo, la percepción de Estados Unidos como socio fiable cayó del 83% en 2022 al 35% en 2026, una tendencia que también se replica en países europeos y asiáticos, según los datos del informe.

El estudio también coloca a Trump por debajo de otros líderes internacionales en términos de valoración global. Según los resultados, su imagen es inferior a la del presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el mandatario chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin. El único líder con peores resultados es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

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