¿Qué elecciones primarias hay este martes 23 de junio en Estados Unidos?

Este martes 23 de junio, hay elecciones primarias en Nueva York, Maryland y Utah, mientras que habrá contienda de desempate en Carolina del Sur.

Las elecciones en Nueva York tienen un alto perfil nacional, debido al desafío que el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, enfrenta a Darializa Avila Chevalier, quien es apoyada por el alcalde en Nueva York, Zohran Mamdani, mientras Espaillat tiene un amplio respaldo en el Partido Demócrata.

En Nueva York no hay figuras republicanas tan destacadas como en otras contiendas, por lo que el presidente Trump no ha tenido un papel relevante en esta ocasión, a diferencia de su postura en Utah y Carolina del Sur, estados más conservadores.

Nueva York

Los votantes de Nueva York acuden este martes a las urnas para unas elecciones primarias que, además de definir candidaturas para el Congreso federal, sirven como una prueba de fuerza entre el ala progresista y el establishment demócrata en uno de los estados más influyentes del país.

Entre las contiendas más observadas destaca el Distrito 7, donde el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, enfrenta a la asambleísta Claire Valdez para suceder a la congresista saliente Nydia Velázquez. En el Distrito 10, el representante Dan Goldman busca contener el desafío del excontralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander. Mientras tanto, en el Distrito 13, el veterano congresista Adriano Espaillat enfrenta a la activista progresista Darializa Avila Chevalier. Estas campañas se han convertido en un referendo sobre la influencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien respaldó a Valdez, Lander y Avila Chevalier como parte de un esfuerzo para impulsar candidatos más alineados con la izquierda del partido.

En esos tres distritos, el voto latino será esencial para definir a los ganadores de las contienda.

Otra carrera seguida de cerca es la del Distrito 12 de Manhattan, abierta tras la salida del congresista Jerry Nadler. Entre los aspirantes figuran los asambleístas Micah Lasher y Alex Bores, el abogado George Conway y Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy. La competencia ha atraído atención nacional por el papel del financiamiento ligado a la industria de la inteligencia artificial y por las divisiones internas del Partido Demócrata.

A diferencia de otros estados, el expresidente Donald Trump no ha desempeñado un papel relevante en las primarias congresionales de Nueva York este año y no ha emitido respaldos de alto perfil en las principales contiendas demócratas.

Además de las carreras para la Cámara de Representantes, los neoyorquinos también votan en primarias para cargos estatales, incluidos escaños del Senado estatal, la Asamblea estatal y la oficina del contralor estatal. Dependiendo del distrito, algunos electores también participan en elecciones locales, incluidas contiendas para el Concejo Municipal.

Los resultados ofrecerán una de las primeras señales sobre la dirección ideológica del Partido Demócrata en un estado clave mientras ambas formaciones políticas se preparan para las elecciones de medio mandato de 2026.

Maryland

Los votantes de Maryland salen a las urnas para unas elecciones primarias marcadas por varias contiendas de alto perfil para el Congreso federal y por la definición de las candidaturas para la gobernación, en un estado donde los demócratas mantienen una amplia ventaja electoral.

La carrera más observada es la del Distrito 5 del Congreso, donde 24 aspirantes compiten por suceder al veterano representante Steny Hoyer, quien se retira tras más de cuatro décadas en el cargo. Entre los principales contendientes figuran el delegado estatal Adrian Boafo, respaldado por Hoyer y otros líderes demócratas, el exoficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn y la empresaria Quincy Bareebe.

Otra contienda destacada se desarrolla en el Distrito 6, donde la representante April McClain Delaney enfrenta un desafío de su predecesor, David Trone, en una de las campañas más costosas del ciclo electoral estatal.

En el lado republicano, la atención se centra en la primaria para gobernador. Entre los aspirantes figura el exdelegado estatal Dan Cox, considerado uno de los candidatos más cercanos al presidente Trump. Sin embargo, Trump no ha emitido respaldos de alto perfil en las principales contiendas congresionales del estado este año.

Además de las carreras para la Cámara de Representantes y la gobernación, los votantes eligen candidatos para la Asamblea General de Maryland y numerosos cargos locales, incluidos ejecutivos de condado y legisladores estatales, cuyos resultados ayudarán a definir el panorama político rumbo a las elecciones generales de noviembre.

Utah

Los votantes de Utah votan en las primarias marcadas por una nueva redistribución de distritos congresionales que podría alterar el panorama político del estado y abrir la puerta a que los demócratas ganen un escaño en la Cámara de Representantes por primera vez en años.

La contienda más observada se desarrolla en el nuevo Distrito 1, rediseñado para incluir gran parte del área metropolitana de Salt Lake City. Allí, el excongresista demócrata Ben McAdams compite contra el senador estatal Nate Blouin, Liban Mohamed y Michael Farrell por la nominación demócrata en un distrito considerado favorable para ese partido. El ganador será favorito para las elecciones generales de noviembre.

En el lado republicano, dos de las carreras más relevantes son las de los distritos 2 y 3. El representante Blake Moore enfrenta un desafío de la legisladora estatal Karianne Lisonbee en el Distrito 2, mientras que la congresista Celeste Maloy busca derrotar al exlegislador Phil Lyman en el Distrito 3. El presidente Trump respaldó a los congresistas republicanos en busca de la reelección, incluida Maloy, en un intento por fortalecer a los titulares del partido.

Además de las contiendas para el Congreso federal, los votantes participan en primarias para el Senado estatal, la Cámara de Representantes de Utah y otros cargos locales. También están en juego puestos de la Junta Estatal de Educación y varias elecciones judiciales, que ayudarán a definir el rumbo político del estado de cara a noviembre.

Carolina del Sur

Los votantes de Carolina del Sur definirán varias candidaturas en elecciones de segunda vuelta, encabezadas por la disputada primaria republicana para gobernador. La vicegobernadora Pamela Evette y el fiscal general Alan Wilson buscan suceder al gobernador republicano Henry McMaster, quien no puede postularse nuevamente por límites de mandato. Ambos candidatos cuentan ahora con el respaldo del presidente Trump, quien primero apoyó exclusivamente a Evette antes de extender su respaldo a Wilson días antes de la votación.

Además de la carrera por la gobernación, los electores participan en segundas vueltas para algunas nominaciones al Congreso federal, incluyendo el Distrito 1 de la Cámara de Representantes. Los resultados serán observados de cerca como una prueba de la influencia de Trump dentro del Partido Republicano en un estado donde la fuerza conservadora domina desde hace décadas. También están en juego candidaturas para cargos legislativos estatales y locales que completarán la boleta de las elecciones generales de noviembre.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA.